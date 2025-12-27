Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má po roku jasné dáta. Zavedenie hodinového taktu expresných vlakov na hlavnej trase Bratislava – Žilina – Košice sa osvedčilo. Počet cestujúcich stúpol o výrazných 25 percent a v najsilnejších dňoch sú niektoré spoje takmer vypredané.
Podľa dopravcu sa obsadenosť vybraných expresov v piatky a počas víkendov šplhá až k 95 percentám. Priemerná obsadenosť expresných vlakov sa pohybuje okolo 65 percent, čo podľa ZSSK potvrdzuje, že nový systém dokázal lepšie rozložiť dopyt cestujúcich.
Viac vlakov, lepšia ponuka
Zavedením expresu každú hodinu podľa ZSSK výrazne narástol aj počet spojení medzi západom a východom Slovenska. Kým v minulosti jazdilo na tejto trase 22 diaľkových vlakov denne, dnes je ich až 40. Z toho 30 expresov premáva po celej trase Bratislava – Žilina – Košice, ďalších osem jazdí na časti trasy a ponuku dopĺňajú aj dva nočné rýchliky Zemplín. Expresy Kriváň pritom zvládnu cestu naprieč Slovenskom za menej než päť hodín.
„Hodinový takt priniesol cestujúcim jednoduchosť, pravidelnosť a istotu spojenia počas celého dňa. Zároveň sa nám podarilo zvýšiť kapacitu a lepšie rozložiť obsadenosť vlakov,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Jednoduchý cestovný poriadok a viac miest
Pre cestujúcich má hodinový takt hneď niekoľko výhod – prehľadný cestovný poriadok s odchodmi „každú hodinu“, lepšiu dostupnosť spojov počas celého dňa a komfortnejšie cestovanie bez preplnených vlakov.
Celková kapacita expresov na trase Košice – Bratislava dosahuje v priemere 17 500 miest na sedenie denne. Z toho 41 percent miest je povinne miestenkových, zvyšných 59 percent je vo voľnej časti, kde si môžu cestujúci dobrovoľne dokúpiť miestenku za jedno euro.
Wi-Fi, reštaurák aj detské kupé
Expresné vlaky ZSSK ponúkajú aj širokú škálu služieb. Samozrejmosťou je Wi-Fi pripojenie, elektrické zásuvky, informačné systémy či pravidelné upratovanie počas jazdy.
V prvej triede majú cestujúci k dispozícii vyšší štandard vrátane balenej vody zdarma, donášky jedla na miesto a obsluhy mobilbarom. V druhej triede nechýba tichá zóna, detské a dámske kupé, priestor pre imobilných cestujúcich ani možnosť prepravy bicyklov. Súčasťou spojov je aj reštauračný vozeň alebo mobilný catering.
Presnosť takmer 99 percent
ZSSK sleduje aj presnosť diaľkových expresov. Ak sa započítajú len faktory, ktoré má dopravca pod kontrolou, dosiahla presnosť vlakov v roku 2025 úroveň 98,83 percenta. Po započítaní externých vplyvov, ako sú výluky, nehody či počasie, je celková presnosť 90,14 percenta.
Pozitívne výsledky podľa dopravcu potvrdzujú, že hodinový takt sa na hlavnej železničnej trase Slovenska osvedčil. ZSSK ho preto považuje za stabilný základ diaľkovej dopravy a plánuje ho ďalej rozvíjať.