Sobota27. december 2025, meniny má Filoména, zajtra Ivana, Ivona

Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!

Vlaky Slováci zobrali útokom. Zobraziť galériu (4)
Vlaky Slováci zobrali útokom. (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) má po roku jasné dáta. Zavedenie hodinového taktu expresných vlakov na hlavnej trase Bratislava – Žilina – Košice sa osvedčilo. Počet cestujúcich stúpol o výrazných 25 percent a v najsilnejších dňoch sú niektoré spoje takmer vypredané.

Podľa dopravcu sa obsadenosť vybraných expresov v piatky a počas víkendov šplhá až k 95 percentám. Priemerná obsadenosť expresných vlakov sa pohybuje okolo 65 percent, čo podľa ZSSK potvrdzuje, že nový systém dokázal lepšie rozložiť dopyt cestujúcich.

Viac vlakov, lepšia ponuka

Zavedením expresu každú hodinu podľa ZSSK výrazne narástol aj počet spojení medzi západom a východom Slovenska. Kým v minulosti jazdilo na tejto trase 22 diaľkových vlakov denne, dnes je ich až 40. Z toho 30 expresov premáva po celej trase Bratislava – Žilina – Košice, ďalších osem jazdí na časti trasy a ponuku dopĺňajú aj dva nočné rýchliky Zemplín. Expresy Kriváň pritom zvládnu cestu naprieč Slovenskom za menej než päť hodín.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto  (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

„Hodinový takt priniesol cestujúcim jednoduchosť, pravidelnosť a istotu spojenia počas celého dňa. Zároveň sa nám podarilo zvýšiť kapacitu a lepšie rozložiť obsadenosť vlakov,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.

Jednoduchý cestovný poriadok a viac miest

Pre cestujúcich má hodinový takt hneď niekoľko výhod – prehľadný cestovný poriadok s odchodmi „každú hodinu“, lepšiu dostupnosť spojov počas celého dňa a komfortnejšie cestovanie bez preplnených vlakov.

Hodinové expresy na Slovákov
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: ZSSK)

Celková kapacita expresov na trase Košice – Bratislava dosahuje v priemere 17 500 miest na sedenie denne. Z toho 41 percent miest je povinne miestenkových, zvyšných 59 percent je vo voľnej časti, kde si môžu cestujúci dobrovoľne dokúpiť miestenku za jedno euro.

Wi-Fi, reštaurák aj detské kupé

Expresné vlaky ZSSK ponúkajú aj širokú škálu služieb. Samozrejmosťou je Wi-Fi pripojenie, elektrické zásuvky, informačné systémy či pravidelné upratovanie počas jazdy.

V prvej triede majú cestujúci k dispozícii vyšší štandard vrátane balenej vody zdarma, donášky jedla na miesto a obsluhy mobilbarom. V druhej triede nechýba tichá zóna, detské a dámske kupé, priestor pre imobilných cestujúcich ani možnosť prepravy bicyklov. Súčasťou spojov je aj reštauračný vozeň alebo mobilný catering.

Ilustračné foto
Zobraziť galériu (4)
Ilustračné foto  (Zdroj: Getty Images)

Presnosť takmer 99 percent

ZSSK sleduje aj presnosť diaľkových expresov. Ak sa započítajú len faktory, ktoré má dopravca pod kontrolou, dosiahla presnosť vlakov v roku 2025 úroveň 98,83 percenta. Po započítaní externých vplyvov, ako sú výluky, nehody či počasie, je celková presnosť 90,14 percenta.

Pozitívne výsledky podľa dopravcu potvrdzujú, že hodinový takt sa na hlavnej železničnej trase Slovenska osvedčil. ZSSK ho preto považuje za stabilný základ diaľkovej dopravy a plánuje ho ďalej rozvíjať.

Viac o téme: CestujúciVlakyTaktZSSKŽelezničná spoločnosť SlovenskoLístky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

ÚTOK vo vlaku do
ÚTOK vo vlaku do Bratislavy! Agresívny cestujúci napadol člena personálu: Zasahovala polícia
Domáce
Vlaky sa pomaly zapĺňajú:
Vlaky sa pomaly zapĺňajú: Cestujúci idú domov na sviatky
Domáce
Ilustračné foto
Ďalšia TRAGÉDIA na železnici: Pod kolesami vlaku vyhasol život! Rušňovodič už nedokázal zrážke zabrániť
Domáce
Projekt je súčasťou Stratégie
Vlaky z Čiech meškajú niekoľko hodín: Ukradli železničné káble!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Divadelné predstavenie Labutie jazero na hrade Červený Kameň
Divadelné predstavenie Labutie jazero na hrade Červený Kameň
Správy
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Bebjak má po filme Duchoň na krku ďalší projekt a v ňom všetkých varuje: Daj si pozor, čomu uveríš
Prominenti
Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Zvonári v UNESCO: O spoločný zápis sa delí Taliansko a Španielsko
Cestovanie

Domáce správy

Ľubica (55) vraždila s
Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Domáce
FOTO Hodinové expresy na Slovákov
Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!
Domáce
FOTO Bizarní Slováci na pohotovosti
Bizarní Slováci na pohotovosti cez Štedrý deň: Kosti v hrdle vystriedala šokujúca KURIOZITA so zubnou protézou!
Domáce
Novela Trestného zákona vyšla v Zbierke zákonov
Novela Trestného zákona vyšla v Zbierke zákonov
Bratislava

Zahraničné

Zimná víchrica ochromila Švédsko!
Zimná víchrica ochromila Švédsko! Bez prúdu 40-tisíc domácností: Kolabuje doprava, zastavené vlaky a trajekty
Zahraničné
Panika po Vianociach: Silné
Panika po Vianociach: Silné zemetrasenie udrelo druhýkrát v priebehu týždňa!
Zahraničné
Švajčiarska armáda bije na
Švajčiarska armáda bije na poplach! Krajina by nezvládla veľký útok, hrozby z Ruska silnejú
Zahraničné
Európska únia a OSN
Európska únia a OSN vítajú prímerie: Kambodža a Thajsko ukončili týždne trvajúce pohraničné potýčky
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Heidi Klum
Totálna pohoda slávnej modelky a jej muža: Do ulíc si vyšli v... PYŽAME!
Zahraniční prominenti
Tri oriešky pre Popolušku
Trpký osud kráľovnej z Popolušky: Manžel jej zakázal hrať a jedno želanie si nikdy nesplnila!
Domáci prominenti
PIKOŠKY o komédii S
PIKOŠKY o komédii S tebou mě baví svět: Sekta, filmové triky a... Takto vyzerajú detskí herci DNES!
Domáci prominenti
Na filmového magnáta sa
Na filmového magnáta sa valí poriadna špina: Ďalší muž tvrdí, že ho sexuálne obťažoval!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dámy, nosíte intímky denne?
Dámy, nosíte intímky denne? Gynekológovia varujú: Je to riskantné
vysetrenie.sk
Gina Thornton
Nevinné svrbenie sa zmenilo na boj o holý život: Lekári jej museli ODSTRÁNIŤ konečník a vulvu! Sledujte tieto 4 príznaky
Zaujímavosti
NIKDY ho nepodceňujte! Ten
NIKDY ho nepodceňujte! Ten najzbytočnejší prst je skutočne potrebný: Má KĽÚČOVÚ funkciu
Zaujímavosti
Bývalá letuška varuje po
Bývalá letuška varuje po 12 rokoch v oblakoch: TÝMTO jedlám sa v lietadle radšej vyhnite, inak vás čaká peklo
Zaujímavosti

Dobré správy

Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku už začali
Novú apku už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Návrat zlata na výslnie: Jeho cena vyskočila až o 60 %, kam až môže zájsť?
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Lekár, poslanec alebo učiteľ: Kto zarába viac? Tipnite si v našom veľkom platovom kvíze! (kvíz)
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Akciové indexy lámu rekordy: Je toto nový začiatok alebo nebezpečná bublina?
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)

Varenie a recepty

26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
26 najlepších receptov na silvestrovské jednohubky, tyčinky a rolády
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Párty jednohubky, ktoré pripravíte rýchlejšie ako klasické jednohubky
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Šunková pena ako hlavná hviezda silvestrovských chlebíčkov
Nátierky a pomazánky
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Kefírové placky: Hotové za pár minút – skvelé aj k polievke
Výber receptov

Šport

Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Prípad Karlosa Vémolu sa zamotáva čoraz viac: Reakcia na sociálnych sieťach hovorí za všetko
Bojové športy
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Kométa sezóny opäť vyhrala! Zmena na čele, Shiffrinová s výraznou stratou a dve chyby Slovenky
Lyžovanie
Šok v Česku: Hlavný tréner HC Oceláři Třinec končí, žezlo preberá Slovák
Šok v Česku: Hlavný tréner HC Oceláři Třinec končí, žezlo preberá Slovák
Tipsport ELH
Dúbravka nedovolil nikomu skórovať, Arsenal aj Liverpool sa doma poriadne natrápili
Dúbravka nedovolil nikomu skórovať, Arsenal aj Liverpool sa doma poriadne natrápili
Premier League

Auto-moto

ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy

Kariéra a motivácia

Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Týchto 5 kolegov vám potichu ničí kariéru. Možno s nimi sedíte v kancelárii každý deň
Vzťahy na pracovisku
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Tajomstvo najlepšie platených pozícií: Nie je to titul ani skúsenosť, na čo skutočne záleží
Trendy na trhu práce
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
6 nečakaných znakov, že vaša práca vás pomaly ničí: Nepodceňujte varovné signály
Vyhorenie
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
Toto si personalisti myslia o vašom LinkedIne (aj keď mlčia)
CV a motivačný list

Technológie

Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Aplikácie a hry
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Aplikácie a hry
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Správy
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
Veda a výskum

Bývanie

8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
8 dizajnérskych trikov, ktoré by ste mali poznať, keď máte malú spálňu. Bude pôsobiť väčšia aj bez búrania!
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Pred praním riflí vždy urobte túto jednu vec, budú krajšie a vydržia celé roky
Údržba a opravy
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Partnerské vzťahy
Znamenia, ktoré zažijú najkrajší záver roka: Týmto trom hviezdy prajú vo všetkom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľubica (55) vraždila s
Domáce
Ľubica (55) vraždila s nožom v ruke: Masaker neprežil jej druh Rudolf (†61), polícia po pár hodinách rozhodla!
Hodinové expresy na Slovákov
Domáce
Hodinové expresy na Slovákov zabrali: Vlaky zobrali útokom, ZSSK hovorí o citeľnom náraste cestujúcich!
Bizarní Slováci na pohotovosti
Domáce
Bizarní Slováci na pohotovosti cez Štedrý deň: Kosti v hrdle vystriedala šokujúca KURIOZITA so zubnou protézou!
Panika po Vianociach: Silné
Zahraničné
Panika po Vianociach: Silné zemetrasenie udrelo druhýkrát v priebehu týždňa!

Ďalšie zo Zoznamu