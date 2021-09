PRAHA - Hlavné mesto Českej republiky láka hollywoodskych tvorcov. Len si spomeň na druhého Spider-Mana s Tomom Hollandom. Alebo čo tak nedávna správa o nakrúcaní snímky The Gray Man s Ryanom Goslingom a Chrisom Evansom? No a do Prahy mieri aj ďalšia marvelovská hviezda.