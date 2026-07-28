Rekordne nízky Dunaj robí obrovské problémy! Na Gabčíkove musia prijímať mimoriadne opatrenia

BRATISLAVA - Dunaj je na mimoriadne nízkej úrovni. V tejto súvislosti sú prijímané opatrenia na efektívnejšie hospodárenie s vodou. Informoval o tom štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) na sociálnej sieti.
„Aktuálne nízke prietoky Dunaja patria k najnižším za posledné desaťročia. Aby sme čo najefektívnejšie využívali dostupné množstvo vody, v spolupráci so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), štátny podnik a Dopravným úradom sme okrem iného pristúpili aj k úprave režimu preplavovania lodí cez plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo,“ uviedla VV.
Ako spomenula, každé vypustenie plavebnej komory predstavuje pokles hladiny nad dielom približne o jeden centimeter. „Plavidlá preto budú preplavované v určených cykloch, čím sa obmedzí zbytočná strata vody pri zachovaní bezpečnosti a plynulosti plavebnej prevádzky,“ doplnila.
Upršané dni sú v nedohľadne
Dodala, že vývoj situácie na Dunaji naďalej pozorne sledujú. „Keďže ani v povodí Dunaja v Rakúsku a Nemecku meteorológovia v najbližších dňoch neočakávajú výraznejšie zrážky, je potrebné s vodou hospodáriť zodpovedne a využívať ju čo najefektívnejšie,“ podotkla VV s tým, že spolu s partnermi robí všetko pre to, aby Vodné dielo Gabčíkovo aj naďalej spoľahlivo plnilo svoje kľúčové funkcie - zabezpečovalo výrobu elektrickej energie, podmienky pre plavbu, ochranu pred povodňami aj stabilitu vodného režimu Dunaja.
Hovorca SVP Marián Bocák v utorok za vodohospodárov uviedol, že v rámci zefektívnenia využívania plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo sa budú lode cez plavebné komory preplavovať pri obsadenosti minimálne na 40 percent. Z Dopravného úradu minulý týždeň potvrdili, že na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách.