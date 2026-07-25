Veľká štúdia: Lieky na chudnutie môžu spôsobovať vypadávanie vlasov

LONDÝN – Lieky na chudnutie zo skupiny GLP-1, medzi ktoré patria Wegovy, Ozempic či Mounjaro, môžu u niektorých pacientov súvisieť s vyšším rizikom vypadávania vlasov. Vedci však zdôrazňujú, že ide o zriedkavý vedľajší účinok a prínosy liečby vo väčšine prípadov prevažujú nad rizikami.
Injekcie určené na liečbu obezity a cukrovky pomohli miliónom ľudí schudnúť, no spolu s ich rastúcou popularitou pribúdajú aj otázky o možných vedľajších účinkoch. Najnovšie výskumy naznačujú, že užívanie liekov zo skupiny GLP-1 môže byť spojené s vyšším rizikom vypadávania vlasov, odborníci však upozorňujú, že tento problém postihuje len malé percento pacientov.
Ako informovala agentúra Reuters, vedci z University of Pennsylvania analyzovali údaje približne 50-tisíc pacientov s diabetom 2. typu. Zistili, že u ľudí užívajúcich GLP-1 lieky bolo riziko vzniku alopécie – teda vypadávania vlasov – o 37 percent vyššie v porovnaní s pacientmi liečenými liekmi zo skupiny SGLT-2 a o 68 percent vyššie oproti tým, ktorí užívali DPP-4 inhibítory.
Napriek týmto číslam odborníci zdôrazňujú, že absolútne riziko zostáva nízke. Štúdia zaznamenala približne tri až deväť prípadov alopécie na tisíc pacientov za rok, takže väčšina ľudí sa s týmto problémom počas liečby nestretne.
Výsledky potvrdili aj ďalšie výskumy. Analýza zahŕňajúca viac ako milión pacientov rovnako poukázala na zvýšený výskyt rôznych foriem alopécie u používateľov GLP-1 liekov v porovnaní s pacientmi užívajúcimi metformín. Samostatná štúdia navyše naznačila, že vypadávanie vlasov bolo o niečo častejšie pri lieku tirzepatid než pri semaglutide, pričom vyššie riziko zaznamenali najmä u žien.
Vedci zároveň upozorňujú, že samotné lieky nemusia byť priamou príčinou problému. Za rednutím vlasov môže stáť predovšetkým prudký úbytok hmotnosti, ktorý organizmus vystaví zvýšenému stresu. Rýchle chudnutie býva spojené aj s nižším príjmom živín, najmä železa a zinku, ktoré sú dôležité pre zdravý rast vlasov. Svoju úlohu môžu zohrávať aj hormonálne alebo endokrinné zmeny.
Autori štúdie preto odporúčajú, aby lekári pacientov na túto možnosť upozornili ešte pred začiatkom liečby. Hoci je riziko malé, vypadávanie vlasov môže mať výrazný psychologický dopad a ovplyvniť rozhodnutie pokračovať v terapii.
Odborníci zároveň pripomínajú, že GLP-1 lieky patria medzi najúčinnejšie dostupné možnosti liečby obezity a diabetu 2. typu. Pomáhajú nielen znižovať telesnú hmotnosť, ale aj kontrolovať hladinu cukru v krvi a znižovať riziko viacerých závažných ochorení. Aj preto by pacienti nemali liečbu svojvoľne prerušovať, ale prípadné vedľajšie účinky vždy konzultovať so svojím lekárom.