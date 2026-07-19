Obézni ľudia pod paľbou predsudkov: TOTO si myslí väčšina Slovákov

BRATISLAVA - Tri štvrtiny opýtaných ľudí si spájajú obezitu so zanedbávaním zdravia. Ukázal to prieskum spoločnosti Dr. Max Slovensko. Ide pritom o chronické ochorenie a nadváhou alebo obezitou trpí približne 64 percent populácie. Až 69 percent ľudí zároveň vníma chorobu cez prizmu nedostatku vôle, 60 percent si ju spája s nedisciplinovanosťou a 58 percent s lenivosťou. Výsledky prieskumu prezentovala spoločnosť v utorok.
Viac ako 60 percent ľudí zároveň uvádza, že sa stretlo s negatívnymi poznámkami voči ľuďom s nadváhou alebo obezitou. „Obezitu stále mnohí vnímajú ako zlyhanie, že ten človek nemá vôľu. Pretrvávajú tie stereotypy, ktoré musíme prekonať. A musíme naozaj naučiť ľudí, aby sa pozerali na to inak. Aby vyhľadali odbornú pomoc, a aby sme boli tolerantní a odpustili si negatívne poznámky,“ uviedla Adela Panesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Poukázala na to, že človek s obezitou potrebuje pri liečbe podporu od svojho okolia.
Obezita skracuje život
Ako doplnila, obezita skracuje život v priemere o päť až 14 rokov a 70 rokov života sa s obezitou tretieho stupňa dožije iba 50 percent ľudí. Zdôraznila, že liečba obezity nie je o estetike tela, ale o predchádzaní pridruženým ochoreniam. „Obezita nie je estetický problém ani zlyhanie charakteru. Je to chronické, multifaktoriálne a často relabujúce ochorenie. Ak ju budeme ďalej vysvetľovať len cez vôľu alebo kilogramy, pacientom nepomáhame - naopak, prehlbujeme hanbu a odďaľujeme liečbu,“ myslí si Panesová. O liečbe by podľa prieskumu štvrtina ľudí nepovedala nikomu.
Komerčný riaditeľ spoločnosti Emil Huraj poukázal, že väčšina ľudí podľa prieskumu vníma liečbu obezity ako skratku. Je to podľa neho tak pre zázračné chudnutie celebrít i prípady liekov ako Ozempic. Dodal, že spoločnosť spustila projekt Poradňa liečby obezity, kde sa pacienti vo vybraných lekárňach môžu nechať základne vyšetriť.