75-ročná Wonder Woman vo vani šokuje internet: Ona vôbec nestarne a... má na to dôkaz

LOS ANGELES - Ak niekto tvrdí, že čas sa zastaviť nedá, zrejme ešte nevidel najnovšie fotografie Lyndy Carter. Herečka, ktorá navždy vstúpila do televíznej histórie ako ikonická Wonder Woman, zverejnila na Instagrame sériu záberov, z ktorých jeden okamžite ovládol internet.
Na fotografii totiž 75-ročná Lynda Carter oddychuje vo voľne stojacej vani priamo vo svojej záhrade. Vedľa nej stojí pohár martini, okolo je zeleň a celé prostredie pôsobí ako luxusné súkromné wellness. Najväčší rozruch však nespôsobila samotná vaňa, ale Lynda Carter, ktorá podľa fanúšikov vyzerá, akoby sa jej starnutie úplne vyhýbalo. „Ona nestarne!“
Fanúšikovia nešetrili komplimentmi a viacerí priznali, že si najprv mysleli, že ide o archívny záber z čias seriálu Wonder Woman. „Myslel som si, že je to záber zo seriálu Wonder Woman,“ napísal jeden z nich. Ďalší pridal: „Je nadčasová.“ Nechýbali ani komentáre typu: „Bože, ona je čoraz mladšia!“ či „Navždy bude našou Wonder Woman.“
Samotná herečka pridala k fotografiám aj poriadnu dávku humoru. Príspevok totiž slúžil na propagáciu pripravovanej komédie Super Troopers 3, v ktorej si opäť zahrá guvernérku Jessman. S typickou nadsádzkou napísala, že vo filme je „nahá vo vani“ a zažartovala, že jej režisér sľúbil, že túto scénu nikto neuvidí.
Lynda Carter oslávila 24. júla svoje 75. narodeniny, no stále patrí medzi najobdivovanejšie herečky svojej generácie. Do dejín televízie sa zapísala ako Diana Prince alias Wonder Woman v kultovom seriáli z rokov 1975 až 1979. Aj po polstoročí je pre milióny fanúšikov stelesnením legendárnej superhrdinky.
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