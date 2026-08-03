ZSE získala ďalšie milióny: Európska banka jej schválila ďalšiu pôžičku

BRATISLAVA - Európska investičná banka (EIB) poskytla skupine Západoslovenská energetika (ZSE) ďalšiu pôžičku vo výške 50 miliónov eur. Táto druhá tranža prichádza šesť mesiacov po tom, ako EIB poskytla spoločnosti ZSE svoj najväčší podnikateľský úver na Slovensku vo výške 350 miliónov eur. V pondelok o tom informovala banka. Podpora EIB pokrýva časť programu skupiny ZSE zameraného na renováciu a rozšírenie nadzemných a podzemných vedení, ako aj na zavádzanie technológií inteligentných sietí.
Súčasťou projektu je zavedenie inteligentných technológií s cieľom pripraviť sústavu na automatizáciu. Celkovým cieľom je zabezpečiť, aby sa v nasledujúcich rokoch do sústavy dostávalo väčšie množstvo energie z obnoviteľných zdrojov, ako je napríklad slnečná energia.
„Slovensko bude potrebovať výkonnejšie a inteligentnejšie siete, aby uspokojilo rastúci dopyt po elektrickej energii, pripojilo viac energie z obnoviteľných zdrojov a podporilo dekarbonizáciu,“ uviedol viceprezident EIB Marek Mora.
Pôžička od EIB pomôže podľa generálneho riaditeľa skupiny ZSE Markusa Kauneho pri modernizácii nadzemných vedení vysokého, stredného a nízkeho napätia a podzemných vedení, pri modernizácii transformátorov a rozvodní, pri zavádzaní technológií inteligentných meračov, ako aj pri automatizácii sústavy.
V roku 2025 poskytla skupina EIB rekordnú sumu 33 miliárd eur na financovanie energetickej bezpečnosti Európy, čo je takmer dvojnásobok sumy z roku 2022. Skupina EIB minulý rok tiež poskytla rekordnú sumu 11,6 miliardy eur na elektrické siete a skladovanie elektriny, čím podporila takmer polovicu celkových európskych investícií do sietí.
Skupina ZSE je prostredníctvom svojich dcérskych spoločností Západoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná najväčším prevádzkovateľom elektrickej distribučnej sústavy na Slovensku, ktorý poskytuje služby distribúcie elektriny takmer dvom miliónom odberateľov.