Z obľúbeného reťazca ZMIZLA táto rukavica: Máte ju doma aj vy? Obchod teraz vyzýva na sériu krokov

BRATISLAVA – Známy obchodný reťazec upozornil zákazníkov na kvalitou nežiadúci výrobok, ktorý sa predával aj v jeho predajniach. Z obehu sťahuje teplovzdornú rukavicu na grilovanie a do rúry Big Jef, ktorá podľa testov nespĺňa deklarované bezpečnostné požiadavky. Zákazníkom odporúča, aby ju okamžite prestali používať.
Ide o reťazec Action, ktorý o stiahnutí tovaru informoval na svojom webe. Z predaja tak okamžite mizne teplovzdorná rukavica Big Jef (model 158963ACT, číslo produktu 2563896) s EAN kódmi 3560231560935 a 3560231571702. Výrobok bol dostupný v predajniach Action od 14. apríla 2025 do 21. augusta 2025.
Testy s veľmi zlými výsledkami
Dôvodom stiahnutia sú výsledky bezpečnostných testov, ktoré odhalili závažné nedostatky. Podľa spoločnosti rukavica nespĺňa parametre uvedené na obale, čo môže predstavovať riziko pre používateľov. "Výsledky testov ukazujú, že tento produkt nespĺňa klasifikáciu horľavosti a hodnotenie odolnosti voči kontaktnému teplu uvedené na obale. Produkt nespĺňa požiadavky na odolnosť voči kontaktnému teplu a odolnosť voči šíreniu plameňa, čo predstavuje riziko popálenia," upozornil predajca.
Rukavicu okamžite prestaňte používať, vrátiť ju môžete aj bez bločku
Action vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí si uvedenú rukavicu zakúpili, aby ju ďalej nepoužívali a čo najskôr ju priniesli späť do ktorejkoľvek predajne. "V prípade uvedeného čiarového kódu vás žiadame, aby ste produkt vrátili do najbližšej predajne Action," uviedol reťazec.
Dobrou správou pre zákazníkov je, že pri vrátení výrobku nie je potrebné predložiť pokladničný doklad. Obchod garantuje vrátenie celej kúpnej ceny. "Kúpnu cenu vám vrátime aj bez predloženia dokladu o nákupe," dodal predajca.