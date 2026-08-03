Skutočný ZÁZRAK v divokej prírode! Fotopasce odhalili to, v čo už nikto ani NEDÚFAL

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

KÁTHMANDU - Počet voľne žijúcich tigrov v Nepále naďalej rastie vďaka lepším a efektívnejším ochranným opatreniam, pričom ich populácia dosiahla 429 jedincov. V stredu o tom informoval tamojší Úrad pre národné parky a ochranu voľne žijúcich živočíchov, informuje o tom agentúra DPA.

Úrad so sídlom v nepálskom hlavnom meste Káthmandu uviedol, že ide o výrazný nárast odhadovaného počtu 121 tigrov v roku 2010 a 355 v roku 2022. Environmentálna organizácia Svetový fond na ochranu prírody (WWF) v tejto súvislosti uviedla, že Nepál dosiahol jeden z najvýznamnejších úspechov na svete v oblasti obnovy kriticky ohrozeného druhu. „Pokračovaním v investíciách do opatrení, ktoré umožňujú spolužitie ľudí a tigrov, sa Nepál môže stať dôležitým modelom pre ostatné krajiny s výskytom tigrov,“ uviedol riaditeľ WWF pre Nepál Ghana Gurung. Pripomenul, že práve 29. júl je Medzinárodným dňom tigrov.

Pri otázke konfliktov medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami WWF uviedla, že minulý rok spolupracovala s partnermi na projekte, ktorý sa pomohol viac než 5000 domácností. Systémy včasného varovania pred divou zverou odoslali vyše jeden milión upozornení, aby včas varovali komunity, keď sa tigre alebo slony blížili k poliam či osadám.

Nepál sčítava populáciu tigrov každé štyri roky od roku 2009. Pri najnovšej sumarizácii úrady od konca decembra 2025 do apríla tohto roka rozmiestnili fotopasce v piatich národných parkoch a v ich okolí. Tieto kamery majú zabudovaný senzor na nepretržité snímanie okolia, spresňuje DPA.

Viac o téme: TigerNepálZaujímavostiÚrad pre národné parky a ochranu voľne žijúcich živočíchov
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