Rumunská armáda odpálila breh Dunaja s takmer 200 kilami výbušniny: Chcú dostať vodu do jadrovej elektrárne

BUKUREŠŤ - Rumunská armáda dnes výbušninou odpálila časť brehu jedného z ramien Dunaja s cieľom dostať viac vody k jadrovej elektrárni Cernavoda. Tá vyrába zhruba pätinu elektriny v krajine a pre nízku hladinu rieky už minulý týždeň odstavila jeden zo svojich dvoch reaktorov. Informoval o tom server televízie Euronews.
Na kontrolovanú explóziu použila armáda 180 kilogramov výbušniny, čo bolo päťkrát viac ako v nedeľu, keď bol odpal neúspešný. Obyvatelia v okolí boli vopred informovaní, napísala agentúra Bloomberg.
Ďalšou fázou regulácie ramena Bala, ktorá má byť hotová do stredy, bude potopenie štyroch člnov naplnených kameňmi a ďalším materiálom, ktorým sa má vytvoriť umelá blokáda tak, aby sa zvýšil prietok vody k elektrárni Cernavoda.
Podľa rumunských úradov hladina Dunaja v tejto oblasti teraz klesá tempom približne dva až tri centimetre denne. Za takýchto podmienok by mohol byť reaktor jadrovej elektrárne v prevádzke ešte maximálne štyri až päť dní.