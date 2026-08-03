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Rumunská armáda odpálila breh Dunaja s takmer 200 kilami výbušniny: Chcú dostať vodu do jadrovej elektrárne

Armáda odstrelom presmerovala časť toku Dunaja k jadrovej elektrárni. Zobraziť galériu (3)
Armáda odstrelom presmerovala časť toku Dunaja k jadrovej elektrárni. (Zdroj: TASR/AP Photo/Andreea Alexandru)
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ČTK

BUKUREŠŤ - Rumunská armáda dnes výbušninou odpálila časť brehu jedného z ramien Dunaja s cieľom dostať viac vody k jadrovej elektrárni Cernavoda. Tá vyrába zhruba pätinu elektriny v krajine a pre nízku hladinu rieky už minulý týždeň odstavila jeden zo svojich dvoch reaktorov. Informoval o tom server televízie Euronews.

Na kontrolovanú explóziu použila armáda 180 kilogramov výbušniny, čo bolo päťkrát viac ako v nedeľu, keď bol odpal neúspešný. Obyvatelia v okolí boli vopred informovaní, napísala agentúra Bloomberg.

Rumunská armáda odpálila breh
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Vadim Ghirda)

Ďalšou fázou regulácie ramena Bala, ktorá má byť hotová do stredy, bude potopenie štyroch člnov naplnených kameňmi a ďalším materiálom, ktorým sa má vytvoriť umelá blokáda tak, aby sa zvýšil prietok vody k elektrárni Cernavoda.

Armáda odstrelom presmerovala časť toku Dunaja k jadrovej elektrárni.
Zobraziť galériu (3)
Armáda odstrelom presmerovala časť toku Dunaja k jadrovej elektrárni.  (Zdroj: TASR/AP Photo/Andreea Alexandru)

Podľa rumunských úradov hladina Dunaja v tejto oblasti teraz klesá tempom približne dva až tri centimetre denne. Za takýchto podmienok by mohol byť reaktor jadrovej elektrárne v prevádzke ešte maximálne štyri až päť dní.

Viac o téme: VodaJadrová elektráreňOdpálenieDunajRumunsko
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