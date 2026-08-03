Spomínate si na hlásateľku Gabiku Piroškovú? Takto dobre vyzerá aj po 60-ke!

BRATISLAVA - Slovenská televízia a rozhlas oslavuje dve významné jubileá – 100 rokov rozhlasového a 70 rokov televízneho vysielania. Pri tejto príležitosti otvorila unikátnu výstavu, na ktorej sa ešte pred verejnosťou stretli známe tváre z STVR.
Slovenská televízia a rozhlas si tento rok pripomína dve významné jubileá – 100 rokov rozhlasového vysielania a 70 rokov televízneho vysielania na Slovensku. Pri tejto príležitosti pripravila STVR v priestoroch galérie Slovenského rozhlasu v Bratislave jedinečnú výstavu s názvom 100/70, ktorá návštevníkom ponúka pohľad do bohatej histórie verejnoprávneho vysielania.
Ešte predtým, ako sa jej brány otvorili širokej verejnosti, si ju prišli pozrieť známe osobnosti, ktoré boli aj sú dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou televíznych obrazoviek aj rozhlasového éteru. Na slávnostnej predpremiére nechýbala generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková, ale ani legendárni hlásatelia a hlásateľky, ktorých si diváci dodnes spájajú s érou, keď televízne vysielanie sprevádzali svojím kultivovaným prejavom.
Medzi hosťami sa objavil Miloš Bubán či Gabriela Pirošková, ktorá patrila k výrazným tváram niekdajšieho hlásateľského tímu. Práve Gabriela Pirošková počas akcie pútala pozornosť aj svojím vzhľadom. Hoci už má po šesťdesiatke, pôsobila mimoriadne sviežo a elegantne. Na podujatie zvolila vzorované letné šaty, ktoré jej pristali a dodávali jej mladistvý šarm. Čas sa na obľúbenej hlásateľskej tvári podpísal len minimálne.
Diváci si Gabrielu Piroškovú nepamätajú len ako hlásateľku. Roky moderovala aj prázdninové vysielanie a počas svojej kariéry pôsobila v rôznych novinárskych profesiách. Pracovala ako redaktorka i dramaturgička, neskôr svoje skúsenosti zúročila aj v komerčných televíziách Markíza a TA3.
Od roku 2009 je opäť súčasťou verejnoprávnej televízie, kde pripravuje reportáže pre magazínové relácie a dodnes moderuje reláciu Kultúra.sk. Samotná výstava otvorila svoje brány verejnosti práve dnes, symbolicky v deň stého výročia začiatku rozhlasového vysielania na Slovensku. STVR pri tejto príležitosti pripravila aj mimoriadny rozhlasový program, ktorý vyvrcholí špeciálnou reláciou Storočie s Vami… na Rádiu Slovensko. Všetky fotografie nájdete v galérii vyššie.
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