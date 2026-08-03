Obrovský kyberútok v Európe: Hackeri získali údaje o 31-tisíc spoločnostiach v daňovom raji

VADUZ – Jedno z najbohatších a najmenších kniežatstiev sveta čelí obrovskému kybernetickému škandálu. Lichtenštajnsko zasiahol masívny útok hackerov, ktorým sa podarilo preniknúť do štátneho registra konečných užívateľov výhod. Útočníci si odniesli citlivé dáta týkajúce sa približne 31-tisíc spoločností, nadácií a trustov.
K nelegálnemu pripojeniu a odčerpaniu dát došlo podľa oficiálneho vyhlásenia lichtenštajnskej vlády v noci z 29. na 30. júla. Neznámi páchatelia využili bezpečnostnú trhlinu, dostali sa do systému a skopírovali rozsahovo obrovské množstvo prísne chránených informácií. O incidente informovala agentúra Reuters.
Orgány si neobvyklú aktivitu a neoprávnený prístup všimli až po nejakom čase, pričom dotknutý systém okamžite odstavili z prevádzky. Lichtenštajnsko je známe po celom svete ako vyhľadávaný finančný raj s nízkym daňovým zaťažením, kde sídlia tisíce nadácií a offshore trustov patriacich svetovým boháčom a nadnárodným korporáciám.
Predbežné výsledky vyšetrovania ukázali, že útočníci získali kópie registračných údajov približne 31-tisíc právnických osôb. Tento špeciálny register bol v krajine zriadený na základe zákona z roku 2021 v rámci prísnych opatrení EÚ a medzinárodného spoločenstva proti praniu špinavých peňazí. "Nateraz nič nenasvedčuje tomu, že by boli neoprávnene získané dáta v systéme pozmenené alebo vymazané," ubezpečuje lichtenštajnská vláda vo svojom oficiálnom stanovisku.
Zasadá krízový štáb
Situácia v kniežatstve je mimoriadne vážna, keďže únik informácií o skutočných majiteľoch firiem a nadácií môže ohroziť reputáciu tamojšieho finančného sektora. Vláda okamžite zriadila špeciálny krízový štáb pod vedením premiérky Brigitte Haasovej a ministra spravodlivosti Emanuela Schaedlera.
Uradujúce orgány v súčasnosti pracujú na tom, aby o úniku dát postupne informovali a varovali všetky dotknuté osoby a podnikateľské subjekty. Kto za útokom stojí a aké boli jeho motívy, je nateraz predmetom intenzívneho vyšetrovania.