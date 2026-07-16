Užovka ochromila železnicu! Kuriózne vysvetlenie meškania vlakov v Bratislave: Stačil jediný dotyk a prišla POHROMA

BRATISLAVA - Cestujúci, ktorí v stredu meškali vlakmi v okolí Bratislavy, zrejme netušili, aká nezvyčajná udalosť stojí za výpadkom dopravy. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) teraz odhalili kurióznu príčinu – všetko spôsobila užovka, ktorá sa dostala na trakčné vedenie s napätím 25-tisíc voltov.
Podľa ŽSR sa mimoriadna udalosť odohrala na úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava-Rača. Had sa dostal na trakčné vedenie a zároveň sa dotkol uzemnenej kovovej časti mosta. Jeho telo vytvorilo vodivú cestu pre elektrický prúd, čo vyvolalo elektrický oblúk.
Skrat a vypnutie napájania, železničiari mali čo robiť
Ten následne spôsobil prepálenie trakčného vedenia a automatické vypnutie napájania. Z bezpečnostných dôvodov musela byť železničná doprava na dotknutom úseku zastavená, kým pracovníci ŽSR poruchu odstránili.
"V stredu sa v úseku Bratislava hl. stanica – Bratislava-Rača užovka dostala na trakčné vedenie s napätím 25 000 voltov. Keď sa zároveň dotkla uzemnenej kovovej časti mosta, jej telo vytvorilo vodivú cestu pre elektrický prúd. Vznikol elektrický oblúk, ktorý spôsobil prepálenie trakčného vedenia a automatické vypnutie napájania. Dopravu bolo preto potrebné z bezpečnostných dôvodov zastaviť, kým naši kolegovia poruchu odstránili. Pri oprave vymenili až 240 metrov bronzového trakčného lana a na mieste pracovalo 11 elektromontérov," spresnilo vedenie ŽSR.
Na koľajach riešili aj kone či klokany
ŽSR upozorňujú, že železnica je prirodzenou súčasťou okolitej krajiny, a preto sa podobným situáciám nedá vždy zabrániť. Hoci incident s užovkou pôsobí kuriózne, zrážky alebo kontakty zvierat so železničnou infraštruktúrou nie sú výnimočné.
Len počas prvého polroka 2026 evidujú železnice 576 stretov vlakov s voľne žijúcou zverou. Najčastejšie ide o srny, diviaky či inú vysokú zver. Zamestnanci však v minulosti riešili aj oveľa nezvyčajnejšie prípady – na koľajach sa objavili kone, ovce a dokonca dva klokany, ktoré ušli z cirkusu.
ŽSR na záver poďakovali cestujúcim za trpezlivosť počas odstraňovania poruchy. Hoci tentoraz za meškaniami stála jediná užovka, následky boli natoľko vážne, že si vyžiadali niekoľkohodinovú prácu odborníkov aj rozsiahlu opravu trakčného vedenia.