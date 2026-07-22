Škandál na ulici: VIDEO Maďarského premiéra opľul okoloidúci! TAKTO Magyar zareagoval

BUDAPEŠŤ - Nepríjemný incident narušil stretnutie maďarského premiéra Pétera Magyara s občanmi v Budapešti. Neznámy muž na politika počas verejného podujatia pľuvol, no predseda vlády zachoval pokoj a namiesto konfliktu pokračoval v rozhovoroch s ľuďmi.
Incident zachytili kamery
K udalosti došlo počas stretnutia premiéra s verejnosťou v centre Budapešti. Na záberoch, ktoré sa začali šíriť na sociálnych sieťach, vidno, ako sa k politikovi priblíži muž a opľuje ho.
Magyar sa po incidente iba utrel, neprejavil známky hnevu a pokračoval v programe. Členovia jeho ochranky následne zasiahli a agresívneho muža odviedli z miesta.
Premiér vyzval na pokoj
Péter Magyar neskôr zdôraznil, že podobné útoky nesmú prerásť do bežnej súčasti politického života.
„Nenávisť nesmie ovládnuť našu krajinu. Aj keď s niekým nesúhlasíme, musíme zostať ľuďmi,“ odkázal po incidente.
O udalosti informoval chorvátsky portál Dnevnik, podľa ktorého sa video z incidentu okamžite začalo šíriť internetom a vyvolalo množstvo reakcií. Mnohí diskutujúci ocenili, že premiér reagoval pokojne a nenechal sa vyprovokovať.
Politická atmosféra zostáva napätá
Incident prichádza v období vyostrenej politickej situácie v Maďarsku. Od nástupu vlády Pétera Magyara po aprílových voľbách pokračuje ostrý spor medzi jeho kabinetom a bývalým premiérom Viktorom Orbánom, ktorý novú vládu opakovane kritizuje a hovorí o „tyranii“.
Polícia sa okolnosťami incidentu zaoberá. Zatiaľ nie je známe, či bude muž čeliť obvineniu za útok na verejného činiteľa alebo výtržníctvo.