Pražský magistrát sa zmieta v špinavej kauze: Padli obvinenia z korupcie aj prania špinavých peňazí

PRAHA - Na pražskom magistráte pôsobila podľa českej polície organizovaná zločinecká skupina, ktorej členovia sa dopustili viacerých závažných trestných činov vrátane prania špinavých peňazí, zneužitia právomoci úradnej osoby či korupcie. Polícia po utorkovej razii obvinila v stredu šesť ľudí a dve firmy. Podľa servera Novinky.cz sú medzi nimi dvaja úradníci magistrátu.
„Policajný orgán začal dňa 22. júla 2026 trestné stíhanie šiestich osôb a dvoch právnických osôb pre konanie, v ktorom je videné naplnenie skutkových podstát viacerých trestných činov,“ uviedol hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala.
Jedným z obvinených je podľa Noviniek riaditeľ odboru pozemných komunikácií a dráh Aleš Krejča, ktorého policajti v utorok na mieste zásahu v Škodovom paláci v centre Prahy zadržali. Dvoch podozrivých polícia viní z účasti na organizovanej zločineckej skupine, zneužitia právomoci úradnej osoby, prijatia úplatku a tiež neoprávneného podnikania a legalizácie výnosov z trestnej činnosti. Ďalší dvaja ľudia a jedna právnická osoba úradníkom k týmto činom podľa polície pomohli. Zvyšných obvinených kriminalisti vinia zo spolupáchateľstva pri praní peňazí.
Pražský primátor Bohuslav Svoboda v reakcii na policajný zásah na sociálnej sieti X ešte v utorok napísal, že síce nechce nikoho vopred súdiť, ale dotknutý odbor spadá do gescie Pirátov, ktorých požiadal o „jasné a transparentné vysvetlenie“ situácie. Piráti však podotkli, že odbor nie je v gescii žiadneho politika, lebo ide o prenesenú pôsobnosť štátnej správy a ak by týmto úradníkom dávali úlohy politici, porušili by zákon.