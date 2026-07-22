Obrovský požiar budovy v Zlíne dohasili až dnes: Hasiči bojovali s plameňmi takmer dva týždne

ZLÍN - Hasiči dnes popoludní takmer po dvoch týždňoch prác vyhlásili likvidáciu rozsiahleho požiaru výškovej budovy v niekdajšom baťovskom továrenskom areáli v Zlíne. Súčasne s tým skončilo aj odporúčanie hasičov, aby ľudia v okolí pri výskyte dymu nevetrali, oznámila hovorkyňa krajských hasičov Lucia Javoříková. Bezprostredné okolie objektu, ktorý začal horieť vo štvrtok 9. júla ráno a v ten istý deň sa na dvoch miestach zrútil, zostáva uzavreté. Torzo je staticky narušené.
"Na mieste naďalej zostáva jedna jednotka profesionálnych hasičov, ktorá požiarisko priebežne monitoruje a je pripravená okamžite reagovať na prípadné zmeny situácie," uviedla hovorkyňa. Podľa potreby môžu hasiči naďalej využívať tiež drony vybavené termovíziou, ktorá umožňuje priebežnú kontrolu požiariska bez nutnosti vstupu do nebezpečných častí objektu.
Príčinu požiaru, ktorý sa obišiel bez zranení, zisťujú kriminalisti v spolupráci s vyšetrovateľmi hasičov. Trvať to podľa hasičov môže aj niekoľko mesiacov. Polícia udalosť preveruje pre podozrenie zo spáchania trestného činu všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti. Prípadnému vinníkovi za neho hrozí až päťročné väzenie. Známa zatiaľ nie je ani výška spôsobenej škody.