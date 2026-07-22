Dráma na ceste pri Žiline: Pri nehode utrpelo zranenia päť osôb

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
ŽILINA - Pri stredajšej dopravnej nehode dvoch osobných motorových vozidiel na ceste I/64 v žilinskej mestskej časti Bytčica došlo k zraneniu piatich osôb. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Vodič viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda v smere od Rajca na Žilinu, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin mal prejsť do protismernej časti vozovky, kde došlo k stretu s protiidúcim motorovým vozidlom značky Fiat,“ spresnila polícia.
Nehoda v Žilinskom kraji (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
Dodala, že vodiči sa podrobili dychovej skúškam s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti aj presné príčiny sú predmetom policajného vyšetrovania.