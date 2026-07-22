Tragédia v Čunove: Mladý vodič BMW, ktorý zrazil cyklistu (†51) a ušiel, už je v rukách polície

ČUNOVO - Pátranie po mladom vodičovi, ktorý po tragickej nehode pri Vodnom diele Čunovo z miesta odišiel, netrvalo dlho. Polícia Bratislavského kraja už oznámila, že hľadanú osobu sa podarilo vo veľmi krátkom čase vypátrať. S mužom aktuálne vykonáva potrebné procesné úkony a zároveň vyzvala médiá aj verejnosť, aby odstránili jeho fotografie.
Len niekoľko hodín po tom, ako polícia požiadala verejnosť o pomoc pri pátraní po vodičovi v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou pri Vodnom diele Čunovo, prišla dôležitá aktualizácia. Hľadaného mladíka sa podarilo vypátrať vo veľmi expresnom čase a vyšetrovanie pokračuje.
Cyklista zomrel
Prípad otriasol verejnosťou po tom, čo na ceste v blízkosti Vodného diela Čunovo došlo k smrteľnej zrážke osobného motorového vozidla s cyklistom. Po nehode vodič z miesta odišiel a polícia preto zverejnila jeho fotografiu i výzvu na pomoc pri pátraní. Informácie sa začali vo veľkom šíriť prostredníctvom médií aj sociálnych sietí.
Vypátrali ho extrémne rýchlo
Krátko nato však prišla dobrá správa pre vyšetrovanie. Polícia Bratislavského kraja oznámila, že pátranie bolo úspešne ukončené. "Pátranie po osobe, ktoré sme vyhlásili v priebehu včerajšieho dňa v súvislosti s dopravnou nehodou v blízkosti Vodného diela Čunovo, bolo ukončené. Osoba bola vypátraná a aktuálne s ňou vykonávame potrebné procesné úkony," uviedla polícia vo svojom aktuálnom stanovisku.
Policajti zároveň ocenili mimoriadne rýchlu spoluprácu verejnosti aj médií, ktoré výzvu na pátranie bezprostredne zdieľali. Práve rýchle šírenie informácií mohlo podľa nich prispieť k úspešnému vypátraniu hľadanej osoby. "Touto cestou ďakujeme médiám, ako aj občanom za zdieľanie príspevku na sociálnych sieťach," odkázala polícia.
Vyšetrovanie tragickej dopravnej nehody však týmto nekončí. Polícia naďalej vykonáva procesné úkony, ktoré majú objasniť všetky okolnosti kolízie aj následného odchodu vodiča z miesta nehody. O tom, či budú voči vypátranému mužovi vznesené konkrétne obvinenia a z akých skutkov, rozhodnú ďalšie úkony vyšetrovateľa. Prípad aj naďalej zostáva predmetom intenzívneho vyšetrovania a polícia zatiaľ neposkytla ďalšie podrobnosti. O nových zisteniach bude verejnosť informovať, keď to procesná situácia umožní.