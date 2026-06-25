Kuriózny prípad pri Komárne: Pohonič konského povozu poriadne nafúkal, zavreli ho do väzenia!

Povoz, ktorý riadil opitý pohonič. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
BÁTOROVE KOSIHY - Policajti z Bátorových Kosíh (okres Komárno) na základe získaných informácií zastavili a kontrolovali povoz ťahaný koňom. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, pohonič pri dychovej skúške nafúkal 0,71 mg/l alkoholu, čo predstavuje 1,48 promile.
Policajti muža zadržali a poverený príslušník ho obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „Z dôvodu jeho predchádzajúceho odsúdenia a trvania podmienečného trestu odňatia slobody bol následne sudcom pre prípravné konanie vzatý do väzby. Koňa s vozom odviedol jeho príbuzný domov na vôdzke, keďže tiež požil alkohol,“ doplnila polícia.