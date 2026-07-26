Hit tohto leta? Do záhrady si zaveste disco guľu: Odborníci tvrdia, že dokáže odplašiť hmyz

LONDÝN – Na prvý pohľad to znie ako zvláštny nápad, no podľa odborníkov nejde len o módny trend zo sociálnych sietí. Záhradkári si začali do záhrad vešať disco gule, ktoré majú vďaka odrazom slnečného svetla pomáhať odpudzovať lietajúci hmyz. Hoci nejde o zázračné riešenie, pri správnych podmienkach môže fungovať prekvapivo dobre.
Letné posedenia na terase často znepríjemňujú muchy, osy či komáre. Záhradkári preto neustále hľadajú nové spôsoby, ako sa ich zbaviť bez použitia chemických postrekov. Najnovším hitom je disco guľa zavesená nad terasou alebo v záhrade, ktorá podľa odborníkov dokáže lietajúci hmyz zmiasť pomocou odrazeného svetla.
Podľa odborníkov na ochranu pred škodcami využíva tento trik spôsob, akým sa muchy orientujú v priestore. Ich navigácia je založená najmä na svetle a kontrastoch. Ak sa po okolí neustále pohybujú desiatky odleskov zo zrkadielok disco gule, hmyz sa môže dezorientovať a oblasti sa radšej vyhne.
Najlepšie výsledky dosiahnete, ak disco guľu zavesíte na miesto, kde na ňu dopadá priame slnko a zároveň sa môže vo vetre mierne otáčať. Práve pohyb vytvára neustále meniace sa odrazy svetla, ktoré sú pre muchy najviac rušivé. Odborníci odporúčajú umiestniť ju najmä nad terasu, pri vonkajší jedálenský stôl, v blízkosti odpadkového koša alebo ovocných stromov, kde sa lietajúci hmyz objavuje najčastejšie.
Zároveň však upozorňujú, že disco guľa sama o sebe problém úplne nevyrieši. Jej účinnosť závisí od počasia – najlepšie funguje počas slnečných dní a pri miernom vetre. V tieni, za oblačného počasia alebo po zotmení stráca svoj efekt.
Pre čo najlepší výsledok odporúčajú odborníci kombinovať tento trik s ďalšími osvedčenými metódami. Dôležité je zakrývať jedlo počas stolovania, pravidelne vyprázdňovať odpadkové koše a používať prírodné odpudzovače hmyzu, napríklad mätový alebo levanduľový sprej. Pomôcť môžu aj mucholapky alebo pasce na lietajúci hmyz.
Disco guľa má navyše ešte jednu výhodu – okrem praktickej funkcie môže slúžiť aj ako originálna záhradná dekorácia. Najmä večer, keď na ňu dopadá svetlo zo záhradného osvetlenia, vytvára zaujímavé svetelné efekty a dodáva terase netradičnú atmosféru.
Hoci nejde o vedecky potvrdené riešenie, odborníci sa zhodujú, že pri správnom umiestnení môže byť disco guľa užitočným doplnkom v boji proti lietajúcemu hmyzu. Zároveň ide o jednoduchý, lacný a ekologický spôsob, ktorý nezaťažuje životné prostredie a nevyužíva chemické prípravky.