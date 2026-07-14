Vláda rozhodne o žalobe proti nariadeniu o deregulácii nových GMO, uviedol Takáč

BRATISLAVA - Vláda rozhodne, či SR podá žalobu na Súdny dvor EÚ proti nariadeniu o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Uviedol to v utorok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po prijatí spoločnej výzvy, podpísanej tromi stovkami organizácií, od jej koordinátorov Petra Sudovského a Samuela Matejičku.
„O tom, či bude Slovenská republika žalovať, rozhodne vláda Slovenskej republiky. A ak tak urobí, tak sa obrátime potom na Súdny dvor EÚ,“ spresnil na spoločnom brífingu s koordinátormi výzvy Takáč. „Táto výzva je podpísaná 300 signatármi, spojila sa slovenská spoločnosť a vyzvala pána ministra, aby spravil právne kroky proti schválenej deregulácii nových GMO, ktorá bola schválená asi pred mesiacom (17. 6.). Táto deregulácia spôsobuje, že geneticky modifikované plodiny, respektíve potraviny a produkty sa dostanú na náš trh bez označenia, hodnotenia rizík, bez nejakej vysledovateľnosti a možnosti zakázať jednotlivým štátom. To považujeme za rozpor so základnými právami EÚ,“ priblížil Sudovský.
Spresnil, že signatármi výzvy sú vedci, členovia SAV, bývalí ministri, ako aj mnohé významné organizácie, napríklad Slovenský zväz včelárov, Greenpeace Slovensko, Slovenský poľovnícky zväz, My sme les, Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností, Asociácia výrobcov organických hnojív, AGRO-EKO fórum, Ekotrend, Vidiecky parlament na Slovensku a mnohé iné organizácie.
17. júna bolo v EÚ schválené nariadenie
Dodal, že 17. júna bolo v EÚ schválené nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou nových genomických techník (NGT) spod doterajšej regulácie pre GMO. Udialo sa tak podľa Sudovského napriek jasnému odmietavému postoju občanov krajín EÚ, ignorujúc vedecké poznatky o rizikách a bez ohľadu na predchádzajúce rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, podľa ktorého musia byť produkty NGT regulované rovnako ako všetky ostatné GMO.