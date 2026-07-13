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Trumpa pristihli pri lži: Namiesto lekára bol na golfe! Biely dom hasil prešľap

Prezident USA Donald Trump
Prezident USA Donald Trump (Zdroj: SITA/Filip Singer, Pool Photo via AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

WASHINGTON - Donald Trump sa chcel pochváliť výborným zdravím a bezchybným výsledkom kognitívneho testu. Jediné slovo v jeho príspevku však vyvolalo zmätok. Prezident totiž navodil dojem, že sa práve vrátil z nemocnice, hoci jeho prehliadka sa uskutočnila už pred niekoľkými týždňami.

Americký prezident Donald Trump opäť rozprúdil diskusiu o svojom zdravotnom stave. Tentoraz na to nepotreboval žiadnu lekársku správu ani nečakanú návštevu nemocnice. Stačil jediný príspevok na sociálnej sieti a formulácia, ktorá okamžite vyvolala otázky.

Osemdesiatročný šéf Bieleho domu v sobotu vyhlásil, že „práve absolvoval“ perfektnú zdravotnú prehliadku vo vojenskej nemocnici Walter Reed. Zároveň sa pochválil výsledkom ďalšieho kognitívneho testu.

„Práve som absolvoval perfektnú zdravotnú prehliadku vo Walter Reed. Robím to každých šesť mesiacov a požiadal som o ďalší kognitívny test. Som jediný prezident, ktorý ho absolvoval trikrát, a vo všetkých som uspel – odpovedal som správne na každú otázku,“ napísal Trump.

Bol tu však jeden problém. Prezident v ten deň žiadnu novú zdravotnú prehliadku neabsolvoval.

Jedno slovo spustilo zmätok

Otázniky vyvolalo predovšetkým Trumpovo tvrdenie, že vyšetrenie absolvoval „práve“. Jeho posledná potvrdená zdravotná prehliadka vo Walter Reed sa totiž uskutočnila 26. mája, teda približne šesť týždňov pred zverejnením príspevku.

Nešlo pritom o novú, dovtedy nezverejnenú návštevu nemocnice. Biely dom následne potvrdil, že prezident vo svojom príspevku odkazoval práve na májové vyšetrenie.

Informáciu priniesla aj agentúra Reuters, podľa ktorej Trump po tejto prehliadke dostal od lekárov priaznivé hodnotenie a Biely dom oznámil, že prezident je vo výbornom zdravotnom stave.

Trumpova formulácia však napriek vysvetleniu vyvolala otázku, prečo o niekoľko týždňov starej prehliadke hovoril tak, akoby ju absolvoval iba krátko pred napísaním príspevku.

Namiesto nemocnice golf

Zmätok ešte umocnila informácia, že Trump sa v čase zverejnenia príspevku podľa správ amerického tlačového zboru nachádzal na golfovom ihrisku.

To viedlo časť amerických médií a komentátorov k otázke, či prezident absolvoval ďalšie vyšetrenie, o ktorom verejnosť nevedela. Biely dom však takúto možnosť nepotvrdil a odkázal na májovú prehliadku.

Z Trumpovho príspevku sa tak namiesto dôkazu o jeho výbornej kondícii stala ďalšia téma diskusií o tom, koľko informácií verejnosť skutočne dostáva o zdraví najstaršieho prezidenta v dejinách Spojených štátov.

Opäť sa pochválil kognitívnym testom

Trump vo svojom príspevku venoval veľkú pozornosť aj svojim mentálnym schopnostiam. Tvrdí, že kognitívny test absolvoval už tretíkrát a zakaždým dosiahol perfektný výsledok.

Výsledkami podobných testov sa chváli opakovane a používa ich ako odpoveď na pochybnosti o svojom veku či schopnosti vykonávať prezidentskú funkciu.

Aktuálny príspevok nebol náhodný. Trump ním reagoval na novinárov Maggie Habermanovú a Jonathana Swana, ktorí vo svojej knihe o jeho návrate k moci opisujú aj obavy niektorých ľudí z Bieleho domu týkajúce sa prezidentovho veku, výdrže a fyzickej kondície.

Trump tieto pochybnosti dlhodobo odmieta a svoj zdravotný stav prezentuje ako výborný.

Vo veku 80 rokov je jeho zdravie ostro sledované

Donald Trump oslávil v júni 80. narodeniny a je najstarším človekom, ktorý zastával funkciu prezidenta Spojených štátov. Jeho zdravotný stav preto priťahuje mimoriadnu pozornosť.

Téma veku a mentálnej kondície amerických lídrov sa stala ešte citlivejšou po prezidentských voľbách v roku 2024. Pochybnosti o zdravotnom stave a kognitívnych schopnostiach vtedajšieho prezidenta Joea Bidena výrazne ovplyvnili politickú diskusiu a napokon prispeli k jeho rozhodnutiu vzdať sa kandidatúry na ďalšie funkčné obdobie.

Trump sa preto snaží ukazovať, že napriek svojmu veku zostáva fyzicky aj mentálne vo výbornej forme. Tentoraz však príspevok, ktorý mal zrejme pochybnosti rozptýliť, dosiahol aspoň na chvíľu presný opak.

Viac o téme: GolfZmätokDonald TrumpLekárska prehliadkaVerejnosťKognitívny test
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