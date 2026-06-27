Repelenty pod drobnohľadom: Niektoré nechránia ani 6 hodín! TOTO radšej nekupujte

BRATISLAVA - S príchodom leta a prázdnin rastie záujem o repelenty proti komárom a kliešťom. Vybrať si ten správny však nemusí byť jednoduché. Na trhu sú desiatky prípravkov s rôznym zložením, koncentráciou aj deklarovanou dobou účinku. Nový test spotrebiteľskej organizácie dTest ukazuje, že medzi jednotlivými výrobkami sú výrazné rozdiely – a že známa značka automaticky neznamená najlepšiu ochranu. Kľúčové je zloženie a správne používanie.
Väčšina ľudí si repelenty spája najmä s nepríjemnými štípancami. Ich význam je však oveľa širší. Chránia pred kliešťami, ktoré môžu prenášať lymskú boreliózu či kliešťovú encefalitídu, aj pred komármi, ktorí sú vektormi mnohých infekčných chorôb. Tie síce tradične spájame s trópmi, no vďaka klimatickým zmenám a šíreniu inváznych druhov sa čoraz častejšie objavujú aj v Európe.
Rozhoduje účinná látka
Účinný repelent je preto dnes nielen ochranou pred otravnými štípancami, ale aj dôležitou súčasťou prevencie zdravotných rizík počas pobytu v prírode či na dovolenke. „Spotrebitelia často vyberajú repelent podľa ceny alebo reklamy. V skutočnosti je oveľa dôležitejšie sledovať účinnú látku a jej koncentráciu. Tá totiž zásadne ovplyvňuje dĺžku a spoľahlivosť ochrany,“ vysvetľuje šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová. Najčastejšie sa používa DEET, ikaridín alebo PMD.
Test deviatich repelentov v spreji a aerosóloch sa zameral najmä na účinnosť proti komárovi tigrovanému, ktorý sa už objavil aj v u nás. Laboratórne skúšky prebiehali podľa metodiky WHO - dobrovoľníci s aplikovaným repelentom vystavovali predlaktie stovkám kontrolovaných komárov a merala sa doba do prvého potvrdeného bodnutia.
Výsledky sú jasné: najväčší vplyv má účinná látka a jej koncentrácia. Vyššia koncentrácia neznamená silnejší účinok, ale dlhšiu dobu ochrany. Najlepšie repelenty chránili až 9 hodín a išlo o prípravky s DEET. „Prírodné oleje môžu byť pre niekoho lákavé, ale ich účinok býva kratší a vyžadujú častejšiu aplikáciu,“ dodáva Hoffmannová.
Ani najlepší repelent nevydrží večne
Najkratší účinok mali dva prírodné repelenty – menej než šesť hodín. Aby repelent fungoval správne, je potrebné dodržiavať odporúčané dávkovanie a intervaly opakovania. Ochranná vrstva sa oslabuje potom, kúpaním či trením o oblečenie.
Repelenty tiež nie sú určené na dlhodobé a intenzívne používanie. Účinné látky môžu dráždiť oči, pokožku alebo vyvolať alergickú reakciu. Nemali by sa nanášať na poranenú kožu ani do blízkosti očí a úst. Pri deťoch je dôležité rešpektovať vekové obmedzenia uvedené na obale.
Ako vyberať repelent
Pri nákupe sa neoplatí sledovať len cenu či veľkosť balenia. Dôležitá je účinná látka, jej koncentrácia, odporúčaný spôsob použitia a proti akému hmyzu je prípravok určený. Nie každý sprej vystavený vedľa repelentov je skutočne repelent. „Na trhu sa objavujú rôzne prípravky do prírody či spreje s vôňami, ktoré môžu pôsobiť ako repelenty, ale nie sú schválené ako biocídne prípravky,“ upozorňuje Hoffmannová.
Repelent by nemal byť jedinou obranou. Pri pohybe v oblastiach s kliešťami pomáha oblečenie s dlhými rukávmi a nohavicami a po návrate kontrola tela. Proti komárom môžu pomôcť moskytiéry či obmedzenie pobytu vonku v čase ich najväčšej aktivity.