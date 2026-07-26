Influencerke zomrel manžel na rakovinu: Pred smrťou jej zanechal dojímavé odkazy o tom, ako má nájsť novú lásku

LONDÝN – Ešte začiatkom roka spoločne hovorili o jeho nevyliečiteľnej rakovine. O mesiac neskôr 64-ročný John zomrel. Britská influencerka Lorna Andrewsová, známa ako Lorna Luxe, dnes otvorene rozpráva o živote po strate manžela. Priznáva, že najťažšie nie je len vyrovnať sa so smútkom, ale naučiť sa fungovať bez človeka, ktorý sa celé roky staral o všetko okolo nej.
Módna influencerka Lorna Andrewsová, ktorú milióny ľudí poznajú pod menom Lorna Luxe, prežíva jedno z najťažších období svojho života. Jej manžel John Andrews zomrel vo februári vo veku 64 rokov po boji so štvrtým štádiom rakoviny nadobličiek. Dvojica bola spolu 16 rokov a Lorna priznala, že si ani vo svojich najhorších predstavách nemyslela, že o neho príde tak rýchlo, píše The Sun.
Ešte v januári poskytla manželská dvojica spoločný rozhovor, v ktorom otvorene hovorila o Johnovej nevyliečiteľnej diagnóze. Len niekoľko týždňov po fotení sa však jeho zdravotný stav prudko zhoršil. Zomrel 11. februára doma vo Warwickshire, pričom Lorna bola po jeho boku až do posledných chvíľ.
Štyridsaťtriročná influencerka priznáva, že sa stále učí žiť bez človeka, ktorý bol jej partnerom, najlepším priateľom aj každodennou oporou.
„Neexistuje žiadny návod na to, ako sa s tým vyrovnať. Každý deň sa len snažím prežiť a neustále naňho myslím,“ povedala v rozhovore pre magazín Fabulous.
Najviac ju podľa vlastných slov zaskočili obyčajné každodenné situácie. John varil, upratoval, vozil ju autom a staral sa aj o financie ich domácnosti a podnikania.
„Objednala som si sushi a toaletný papier. Sushi nakoniec neprišlo a zrazu som si uvedomila, že nemám čo jesť. John by takúto situáciu okamžite vyriešil. Bol mojou pravou rukou vo všetkom,“ opisuje.
Po jeho smrti sa musela naučiť zvládať aj administratívu, ktorú dovtedy nikdy neriešila. Nemala vlastnú platobnú kartu ani Apple Pay, pretože všetky výdavky hradil manžel. Mnohé zmluvy – od mobilného telefónu až po internet – boli vedené na jeho meno.
„Začali mi chodiť listy s upozornením, že niečo nie je zaplatené. Ani som netušila, že také účty existujú,“ priznala.
John sa však ešte pred smrťou snažil pripraviť manželku na život bez neho. Spísal všetky heslá, vybavil potrebné právne dokumenty a zanechal jej aj množstvo osobných poznámok.
Niektoré z nich boli veľmi praktické, iné mimoriadne emotívne. V mobilnom telefóne jej nechal odkazy o tom, akého partnera by si raz mala nájsť.
„Napísal mi, že nový muž musí byť láskavý. Upozornil ma aj na varovné signály, ktoré by som nemala prehliadať. Dokonca mi odporučil, aby som si s budúcim partnerom nikdy nezriaďovala spoločný bankový účet, pretože sa obával o moje financie. Snažil sa ma chrániť aj po svojej smrti,“ prezradila Lorna.
Hoci mala od manžela „požehnanie“ nájsť si novú lásku, zatiaľ si to nevie predstaviť.
„Mám strach, že John bol mojou jedinou veľkou láskou a nikto sa mu už nevyrovná. Začať znova vo veku 43 rokov je desivé. Na druhej strane viem, že nechcem zostať sama navždy. Som spoločenský človek,“ hovorí.
Lorna priznáva, že je dnes oveľa sentimentálnejšia než kedysi. Odkladá si manželove veci, jeho oblečenie či šperky a nechce meniť ani profilovú fotografiu na sociálnych sieťach, pretože ju odfotil práve John.
„Našla som v jeho aute napoly zjedené chrumky a nedokážem ich vyhodiť. Viem, že to znie zvláštne, ale sú to drobnosti, ktoré mi ho pripomínajú,“ priznala.
Napriek bolesti sa postupne vracia do práce. Obnovuje svoje podnikanie a prijala ponuku písať pravidelnú rubriku pre magazín Fabulous, v ktorej chce úprimne hovoriť o smútku, vdovstve aj hľadaní novej životnej rovnováhy.
„John by bol na mňa hrdý. Spolu sme roky budovali naše firmy a nedovolím, aby všetka tá práca vyšla nazmar. Mám pocit, že ma stále povzbudzuje,“ uzatvára influencerka.