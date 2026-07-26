Koncert rapera sa zmenil na masovú BITKU: Najskôr mu hodili fľašu do hlavy a potom sa strhol nevídaný CHAOS!

PALMA – Koncert populárneho rapera Hades66 na španielskej Malorke sa zmenil na scénu ako z akčného filmu. Po tom, čo niekto z publika hodil do raperovej hlavy sklenenú fľašu alebo podobný predmet, vypukla medzi návštevníkmi hromadná bitka. Organizátori museli vystúpenie okamžite ukončiť a z nočného klubu evakuovali približne 1 200 ľudí.
Podľa portálu Need To Know sa incident odohral v skorých ranných hodinách v stredu 22. júna v nočnom klube Amok v meste Palma na ostrove Malorka. Rapper Hades66 tam vystupoval pri príležitosti propagácie svojho nového albumu.
Un espectador de Hades66 en Mallorca le lanzó un vaso de cristal al artista, causándole varias heridas en el rostro. pic.twitter.com/9Cb6T0VqBy— Wilkinmeta (@wilkinmeta) July 22, 2026
Rozťali mu nos, skočil teda z pódia a vinníka si išiel nájsť sám
Umelec, vlastným menom Ángel Yamil Santiago Vázquez, utrpel zranenie po tom, čo ho do tváre zasiahla sklenená fľaša hodená z davu. Rozbitie fľaše mu rozťalo nos a vystúpenie okamžite prerušil. Následne zoskočil z pódia medzi fanúšikov v snahe nájsť človeka, ktorý naňho predmet hodil.
Práve vtedy sa situácia úplne vymkla spod kontroly. Medzi desiatkami mladých mužov vypukla hromadná bitka, počas ktorej lietali údery päsťami aj kopy. Pracovníci bezpečnostnej služby sa snažili násilníkov od seba odtrhnúť, no konflikt sa ďalej šíril naprieč tanečným parketom.
Všetci museli okamžite odísť
Organizátori preto koncert definitívne ukončili a rozhodli o evakuácii približne 1 200 návštevníkov, aby zabránili ďalšiemu eskalovaniu násilia.
Na miesto krátko nato dorazilo viacero policajných hliadok, ktoré zabránili tomu, aby sa bitky presunuli aj pred nočný klub. Policajti zadržali jedného mladého muža po tom, čo údajne udrel iného návštevníka a spôsobil mu zranenia v oblasti úst. Zadržaný mal zároveň pomliaždeniny na tvári a tvrdil, že ho napadli ešte vo vnútri podniku.
Niekoľko ďalších ľudí utrpelo pri incidente ľahšie zranenia, ktoré si vyžiadali ošetrenie.
Napíš mi, odkázal útočníkovi s náplasťou na nose
Hades66, ktorého na Instagrame sledujú približne dva milióny fanúšikov a na TikToku ďalších 1,8 milióna, sa k incidentu vyjadril aj na sociálnych sieťach. Zverejnil video s náplasťou na nose a vyzval muža, ktorý po ňom hodil pohár.
"Som na Malorke, napíš mi správu, aby sme sa stretli. Chcel som ťa vláčiť po celom pódiu, ale utiekol si," odkázal nahnevane neznámemu útočníkovi.
Identita osoby, ktorá po rapperovi hodila sklenený pohár, zatiaľ nie je známa. Nie je ani jasné, či Hades66 podal na španielske úrady oficiálne trestné oznámenie.