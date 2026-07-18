Sobota18. júl 2026, meniny má Kamila, zajtra Šarlota, Dušana

Festivalové eldorádo a fúzatý Matovič ako tajná zbraň: Slováci si strieľali aj z českých politikov

Futbal, festivaly a aj Turkova nehoda. Týmto všetkým sa memečkári zaoberali. Zobraziť galériu (18)
Futbal, festivaly a aj Turkova nehoda. Týmto všetkým sa memečkári zaoberali. (Zdroj: Facebook/Kancelária Koordinátora úderky, Vivat Slovakia, Zomri)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Tento týždeň sa do centra pozornosti nedostávali až tak naši politici, ako tí za západnou hranicou. Konkrétne ide o Filipa Turka, ktorý nezvládol svoju jazdu centrom Prahy a stal sa tak nechceným konkurentom jedného z našich predstaviteľov. Kým jedni riešili nehodu, v mysliach koaličných poslancov stále drieme jeden z najznámejších slovenských festivalov, ktorý im nie a nie dať spať. Vtipkári si však zgustli aj na futbale.

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Kancelária Koordinátora úderky)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Festivalové eldorádo a fúzatý
Zobraziť galériu (18)
 (Zdroj: Facebook/Zomri)

Viac o téme: Vtipy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Jakub Prachař
Známy český herec si vystrelil z Čekovského: TAKÝTO odkaz sa mu páčiť nebude!
Domáci prominenti
Guľomet začal rotovať a
Lietajúci Rus poslal internet do kolien: VIDEO Testoval nový Putinov arzenál
Zaujímavosti
Matúš Kvietik
Bývalého feťáka Kvietika prepadol absťák: Ledva odolal... Takmer TOTO vyšňupal!
Domáci prominenti
Ondrej Kandráč a Kollárovci
Kandráčovcov a Kollárovcov spájajú nielen koncerty, ale aj kuriózne zážitky: Toto je fakt bizár!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Organizátor M. Zemanovič hovorí o historickej žatve
Organizátor M. Zemanovič hovorí o historickej žatve
Správy
Benátska noc na Štrbskom plese 2026
Benátska noc na Štrbskom plese 2026
Správy
FULIANKA: Súťaž v ryžovaní zlata
FULIANKA: Súťaž v ryžovaní zlata
Správy

Domáce správy

FOTO Mesto na východe Slovenska
Mesto na východe Slovenska zasiahla silná BÚRKA: FOTO Krúpy, vietor a lejak napáchali rozsiahle škody!
Domáce
FOTO Východ Slovenska ohrozujú prívalové
Východ Slovenska ohrozujú prívalové povodne: Pre silné búrky platia výstrahy až druhého stupňa!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ulice Bratislavy zaplnili tisíce
Ulice Bratislavy zaplnili tisíce ľudí: Na Dúhový Pride prišli politici aj známe osobnosti, TAKTO to tam vyzerá
Domáce
Polícia v Prešovskom kraji: Alkohol za volantom aj medzi cyklistami, pri kontrole odhalili desiatky priestupkov
Polícia v Prešovskom kraji: Alkohol za volantom aj medzi cyklistami, pri kontrole odhalili desiatky priestupkov
Prešov

Zahraničné

Tamás Sulyok
Maďarsko čaká výmena hlavy štátu: Prezidentovým podpisom sa spustí zánik jeho mandátu!
Zahraničné
FOTO V chorvátskom Splite sa
OBROVSKÉ VAROVANIE Obľúbenou destináciou Slovákov sa šíri NÁKAZA, deti končia v nemocniciach!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Čelná zrážka dvoch
MIMORIADNE Čelná zrážka dvoch autobusov: Hlásia veľa zranených! VIDEO Prvé zábery z miesta nehody
Zahraničné
Najnebezpečnejšie nohavice na svete?
Najnebezpečnejšie nohavice na svete? Ženy končia v nemocnici! Internet zaplavili VIDEÁ krvavých pádov a zranení
Zahraničné

Prominenti

Will Smith s manželkou
Škandál v rodine Willa Smitha naberá na obrátkach: V hre sú milióny a aj jeho manželstvo s Jadou!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Michal Mariányi z relácie
Je to naozaj ten istý muž? FOTO Michal z Extrémnych premien: Schudol 48 kíl a omladol o... WOW!
Domáci prominenti
Výstava Vincenta Van Gogha,
Zaľúbené FOTO slovenskej herečky (43): Po boku manžela (64) stále žiari!
Domáci prominenti
Nenávisť zašla priďaleko: Známej
Nenávisť zašla priďaleko: Známej herečke vulgárne napadli autistickú dcéru! Je to krypel a dement...
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

9 príznakov, ktoré muži
9 príznakov, ktoré muži často ignorujú: Spozornieť by mali oni aj celá ich rodina!
vysetrenie.sk
Cecilie Fjellhøyová
Tinder podvodník ju pripravil o 220-tisíc eur: Ani po ôsmich rokoch si nevie prenajať byt či získať kreditnú kartu
Zaujímavosti
Album Foreign Tongues.
Veľký návrat hudobnej legendy: The Rolling Stones opäť valcujú rebríčky! Vyrovnali rekord Beatles
Zaujímavosti
Dedina ako žiadna iná:
Dedina ako žiadna iná: Čiernobiele vzory pokrývajú každý centimeter fasád na gréckom ostrove
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO IOQS Bezdymová zóna na
Slovenské DJ trio odhalilo veľké prekvapenie: V TOMTO chceli vystupovať na Pohode!
Domáce
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce
FOTO Vyšetrenie Zrkadlo zdravia od
Nový trend už aj na Slovensku: Pozrite, čo vedia zistiť lekári a skúsiť to môžete aj vy
Domáce
Ženy robia jednu chybu
Ženy robia jednu chybu stále dokola: Presne toto by ste mali zmeniť!
feminity.sk

Ekonomika

Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Čínska investícia pri Košiciach naberá na obrátkach: Projekt fabriky za vyše 100 miliónov dostal zelenú
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Babiš, Haščák, Zuckerberg či Gates: Uhádnete, kto je bohatší? Otestujte sa! (kvíz)
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kríza vo Volkswagene: Bratislava dáva Nemcom lekciu z efektivity, no čelí politickému boju lukratívne modely
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)
Kukurica je hotová: Pozrite sa, ako vyzerá nové sídlo ministerstva obrany za desiatky miliónov eur! (foto)

Šport

Obrovský úspech pre slovenskú atletiku! Mladík Sebastian Karp sa stal majstrom Európy
Obrovský úspech pre slovenskú atletiku! Mladík Sebastian Karp sa stal majstrom Európy
ME v atletike
MS VO FUTBALE 2026 Anglicko a Francúzsko sa pred zápasom o bronz zhodujú: Nikto z nás ho nechce hrať
MS VO FUTBALE 2026 Anglicko a Francúzsko sa pred zápasom o bronz zhodujú: Nikto z nás ho nechce hrať
MS vo futbale
VIDEO Na jeho útok nedokázal nikto zareagovať: Nezastaviteľný Pogačar si triumfom upevnil vedenie
VIDEO Na jeho útok nedokázal nikto zareagovať: Nezastaviteľný Pogačar si triumfom upevnil vedenie
Tour de France
Verstappenovi nepomohla ani asistencia Hadjara: Antonelli v Belgicku vybojoval šieste pole position
Verstappenovi nepomohla ani asistencia Hadjara: Antonelli v Belgicku vybojoval šieste pole position
Formula 1

Auto-moto

TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
TEST: Cupra Formentor VZ - 265 koní, ktoré chcete počuť
Klasické testy
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
FOTO: MG priviezlo na Slovensko svoj najväčší model. MGS9 s vysokým výkonom a 3 radmi sedadiel proti Kodiaqu?
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
FOTO: Volkswagen má nový ľudový crossover. Kúpite ho za takúto cenu?
Predstavujeme
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
NDS dokončila opravy v diaľničnom tuneli Považský Chlmec
Doprava

Kariéra a motivácia

Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Syndróm vyhorenia nie je len únava: 5 varovných signálov, že vaša práca vás pomaly ničí
Vyhorenie
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Správny mind-set mení každodennú prácu na osobný kapitál
Motivácia a inšpirácia
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Práca, ktorá dáva zmysel: polícia prijíma nováčikov s príspevkom 5 000 € a platom už počas školy
Hľadám prácu
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Máš skvelé úspechy, no nevieš o nich hovoriť? Tieto dva triky ti zachránia pracovný pohovor
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Prečo namáčať orechy? Uvoľnite maximum chuti a uľahčite tráveniu
Rady a tipy
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Lesklá alebo matná? Záleží na tom, ktorou stranou otočíte alobal?
Rady a tipy

Technológie

Vieš, ako nasmerovať antény Wi-Fi routera? Takto ich natoč, aby si mal silnejší signál
Vieš, ako nasmerovať antény Wi-Fi routera? Takto ich natoč, aby si mal silnejší signál
Návody
Google ti po novom ukrojí ďalší kus z bezplatného úložiska. Do 15 GB limitu začne rátať aj tieto zálohy
Google ti po novom ukrojí ďalší kus z bezplatného úložiska. Do 15 GB limitu začne rátať aj tieto zálohy
Android
Zdá sa ti, že ťa Windows otravuje notifikáciami každú chvíľu? Takto vypneš tie najmenej dôležité
Zdá sa ti, že ťa Windows otravuje notifikáciami každú chvíľu? Takto vypneš tie najmenej dôležité
Návody
Najchladnejšie „hviezdy“ v galaxii môžu byť v skutočnosti obrie stavby mimozemšťanov
Najchladnejšie „hviezdy“ v galaxii môžu byť v skutočnosti obrie stavby mimozemšťanov
Vesmír

TN LIVE

Inter predstavil veľkú posilu. Top talent ostáva doma
Inter predstavil veľkú posilu. Top talent ostáva doma
Klubové súťaže
S Bielikovou bojovali Slovenky na olympiáde či MS a hrali o medailu. Už sa mi to nechce ani veriť, vraví
S Bielikovou bojovali Slovenky na olympiáde či MS a hrali o medailu. Už sa mi to nechce ani veriť, vraví
Slovensko
Katastrofálny šampionát pokračuje, dvadsiatka prehrala aj piaty zápas
Katastrofálny šampionát pokračuje, dvadsiatka prehrala aj piaty zápas
Reprezentácie
Reprezentácia dostala súperov s hráčmi v NBA. Vidin: Nie je to ľahká skupina
Reprezentácia dostala súperov s hráčmi v NBA. Vidin: Nie je to ľahká skupina
Slovensko

Bývanie

6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
6 (+3) skvelých spôsobov, ako použiť banánovú šupku. O niektorých ste možno ani netušili!
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Na konvencie v byte nedbali, miesto stien zvolili zvláštne riešenie. Bývali by ste v byte, čo by vyzeral takto?
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Kedy je nábytku a doplnkov už priveľa? Týchto 6 signálov prezradí, že ste to vo vašom interiéri prehnali
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu
Odkvitá vám levanduľa? Urobte tento krok čím skôr, kvety môže mať druhý raz za sezónu

Pre kutilov

Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Ako zachrániť úrodu, keď vašu záhradu napadli skočky? Jednu vec naozaj neznášajú
Záhrada
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Chcete, aby vám levanduľa o rok rozkvitla ešte viac? Po odkvitnutí v júli jej doprajte tento správny rez
Okrasná záhrada
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Počujete pri odtekaní vody z umývadla bublanie? Rýchlo spravte toto, kým vám nezapácha celá kúpeľňa!
Údržba a opravy
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Záhradné ležadlá v obchodoch sú predražené. Toto si vyrobíte pod 140 eur a je oveľa pohodlnejšie!
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol úspešný finančník, no v súkromí mal veľa tajomstiev: Po svadbe ma začal nútiť plniť jeho čoraz odvážnejšie predstavy v sexe
Partnerské vzťahy
Bol úspešný finančník, no v súkromí mal veľa tajomstiev: Po svadbe ma začal nútiť plniť jeho čoraz odvážnejšie predstavy v sexe
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mesto na východe Slovenska
Domáce
Mesto na východe Slovenska zasiahla silná BÚRKA: FOTO Krúpy, vietor a lejak napáchali rozsiahle škody!
Ulice Bratislavy zaplnili tisíce
Domáce
Ulice Bratislavy zaplnili tisíce ľudí: Na Dúhový Pride prišli politici aj známe osobnosti, TAKTO to tam vyzerá
Festivalové eldorádo a fúzatý
Domáce
Festivalové eldorádo a fúzatý Matovič ako tajná zbraň: Slováci si strieľali aj z českých politikov
V chorvátskom Splite sa
Zahraničné
OBROVSKÉ VAROVANIE Obľúbenou destináciou Slovákov sa šíri NÁKAZA, deti končia v nemocniciach!

Ďalšie zo Zoznamu