Festivalové eldorádo a fúzatý Matovič ako tajná zbraň: Slováci si strieľali aj z českých politikov

Futbal, festivaly a aj Turkova nehoda. Týmto všetkým sa memečkári zaoberali. (Zdroj: Facebook/Kancelária Koordinátora úderky, Vivat Slovakia, Zomri)
BRATISLAVA - Tento týždeň sa do centra pozornosti nedostávali až tak naši politici, ako tí za západnou hranicou. Konkrétne ide o Filipa Turka, ktorý nezvládol svoju jazdu centrom Prahy a stal sa tak nechceným konkurentom jedného z našich predstaviteľov. Kým jedni riešili nehodu, v mysliach koaličných poslancov stále drieme jeden z najznámejších slovenských festivalov, ktorý im nie a nie dať spať. Vtipkári si však zgustli aj na futbale.
(Zdroj: Facebook/Kancelária Koordinátora úderky)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)