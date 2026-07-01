Kryptomenový podvod v Bratislave: Muž obral ženu o úspory cez obrazovku! Polícia zverejnila FOTO

BRATISLAVA - Bratislavská polícia pátra po mužovi, ktorý sa pod zámienkou výnosu z kryptomien dostal k účtom poškodenej ženy. Následne vykonal neoprávnené prevody. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografiu neznámeho páchateľa. Verejnosť prosí o pomoc pri vyšetrovaní.
„Neznámy páchateľ mal kontaktovať poškodenú ženu s informáciou o tom, že vidí výnos kryptomeny na jej účte a mala by si ho vybrať. Po inštrukciách, ako nainštalovať aplikáciu na zdieľanie obrazovky, sa mal dostať k prístupom k jej bankovým účtom a vykonať neoprávnené prevody finančných prostriedkov,“ priblížila polícia. Podotkla, že prípad vyšetruje ako trestný čin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k totožnosti muža, jeho súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom správy na sociálnej sieti polície.