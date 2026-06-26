Žena chcela na internete predať zdravotnícku pomôcku: Natrafila na perverzáka! Zverejnila NECHUTNÉ správy

BRATISLAVA – Chcela pomôcť budúcej mamičke, no narazila na perverzné požiadavky, ktoré možno ani nepísala žena. Mamička sa podelila o skúsenosť pri predaji Aniball-u, zdravotníckej pomôcky, ktorá je určená najmä pre tehotné ženy na prípravu na vaginálny pôrod. Žene sa ozvala osoba, ktorá sa tvárila ako budúca mamička, ako sa však počas ich konverzácie ukázalo, na druhej strane zrejme vôbec nebola žena pred pôrodom, ale niekto s veľmi perverznými požiadavkami.
Konverzáciu sa žena rozhodla zverejniť na sociálnej sieti, aby upozornila aj ďalšie ženy. Podľa nej ide o muža, ktorý má zrejme úchylku na mamičky.
Na začiatku konverzácie sa jej osoba, ktorá mala o pomôcku záujem, pýta, či ju ešte má na predaj. „Som čerstvá tehuľka a chcela by som s tým trénovať, ale nemám s tým vôbec skúsenosti. Popísali by ste mi prosím, ako sa to zavádza dnu, či sa vám to darilo vytlačiť a na aký max. obvod ste sa dostala, tiež či to nebolelo alebo nevzrušovalo príliš, lebo ja som veľmi vzrušivá. Ďakujem vám vopred za info,“ napísala osoba, ktorá sa podpísala ako Marcela.
Žena jej vysvetlila, že pomôcku len založí "dnu" a pumpičkou ju nafúkne tak, aby ju to nebolelo a používa ju, koľko je jej príjemné. Takéto vysvetlenie však „Marcele“ nestačilo a prišli ďalšie požiadavky. „Môžete mi to prosím natočiť na video, ako sa to reálne zasunie dnu, ako to nafúknete a vytlačíte von? Môžem vám poslať peniaze na účet, ale potrebujem vidieť reálne, ako to celé prebieha,“ vypytuje sa ďalej. „Ako, nehnevajte sa, ale hádam si nemyslíte, že vám natočím video, ako sa to dáva dnu?,“ zareagovala predávajúca.
„Marcelu“ to však neodradilo a skúšala od nej video vymámiť ďalej. „Nielen ako sa to dáva dnu, ale aj ako sa to nafúkne, drží dnu a vytlačí. Ak by ste bola taká ochotná, veľmi by ste mi tým pomohla a potom by som to od vás kúpila,“ odpísala. „Veď normálne založíte a stláčate balónik, nič komplikované na tom nie je,“ odpísala jej predávajúca žena. Na to „Marcela zareagovala výčitkou, že jej sa to „ľahko píše“, keď to už robila. Dokonca začala na ženu tlačiť tvrdením, že video by jej nezabralo viac ako 10 minút a veľmi by jej tým pomohla.
To už predávajúcej žene došla trpezlivosť. „Môj manžel je policajt, je vám to dúfam jasné, že sa dopúšťate trestného činu? Chcete, aby som vás nahlásila za sexuálne obťažovanie? Ani to vám nepomôže, že sa vydávate za ženu,“ odpísala.
Žena konverzáciu aj telefónne číslo muža zverejnila, aby varovala iné ženy. „To že ide o muža som zistila tak, že kamarátka volala na dané číslo. Žienky, dávajte si pozor, nikdy neviete, kto je na druhej strane. Je to hnus,“ uviedla.
Pod príspevkom sa rýchlo rozprúdila diskusia, väčšina žien sa nad správami rozhorčovala. Okrem znechutenia a zhrozenia však jedna z diskutujúcich v komentároch naznačila, že ide o známu firmu, s ktorou má podobné skúsenosti už aj ona. „Tento človek je úchylák a z tohto čísla figuruje už veľmi dlho. Mne ako laktačnej poradkyni často volal, kým som to neblokla, aj iným kolegyniam, a pýtal sa rôzne veci - či kojenie cez klobúčiky bolí a podobne,“ napísala.
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