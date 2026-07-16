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Tragédia na Mont Blancu: Pod lavínou skál zahynuli dvaja Česi, jednou z obetí je obľúbený horský vodca!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg
ČTK

MONT BLANC - Majestátne a lákavé, no zároveň nevyspytateľné a smrteľne nebezpečné. Najvyššie pohorie Európy sa stalo osudným pre českú horolezeckú výpravu, ktorá smerovala na samotný vrchol ikonického Mont Blancu. Počas nočného výstupu zasiahla trojicu mužov masívna kamenná lavína, ktorá pre dvoch z nich znamenala okamžitú smrť a tretieho s vážnymi zraneniami uväznila v nehostinnom teréne.

K hrozivej tragédii došlo v noci na stredu 15. júla približne o 03:00 hodine ráno. Trojica českých horolezcov postupovala po jednej z najfrekventovanejších a najtradičnejších trás vedúcich na vrchol najvyššej hory Francúzska. Ich cesta sa však predčasne skončila v neslávne známom kuloári pri hore Goûter, ktorý je medzi horolezcami dobre známy pre neustálu hrozbu padajúceho kamenia.

Podľa vyjadrenia Christiana Trommsdorfa z Francúzskej asociácie horských vodcov (SNGM) sa práve v tomto kritickom úseku uvoľnila kamenná lavína. Padajúce balvany zasiahli skupinu v plnej sile. Na mieste tragédie okamžite zasahovali špecializované alpské jednotky z Chamonix (PGHM). Pre dvoch členov výpravy však už nedokázali nič urobiť. Tretí účastník, ktorý taktiež pochádza z Česka, prežil s bližšie nešpecifikovanými zraneniami.

Medzi obeťami je rešpektovaný horský vodca

Horolezeckú komunitu zasiahla mimoriadne smutná správa. Jednou z obetí nočného nešťastia je totiž podľa zistení CNN Prima News uznávaný a obľúbený horský vodca Pavel Ž.. Druhou obeťou bol jeho klient, pričom identita tretieho zraneného člena výpravy zatiaľ nie je detailnejšie špecifikovaná.

„Pavlovu rodinu sme o tragédii informovali. Rodinu druhého zosnulého sa zatiaľ nepodarilo kontaktovať,“ potvrdil smutnú správu Radek Lienerth z Českej asociácie horských vodcov (ČAHV).

Sociálne siete okamžite zaplavili stovky kondolencií a emotívnych odkazov od ľudí, ktorých zosnulý vodca sprevádzal na vrcholky hôr. Odborníci opakovane varujú, že kuloár pri hore Goûter patrí k najrizikovejším miestam celej trasy. V letných mesiacoch sa tu kvôli extrémne vysokým teplotám topí večný ľad a sneh, ktorý inak drží skaly pohromade. Kamene sa tak uvoľňujú takmer nepretržite a rútia sa do údolia obrovskou rýchlosťou.

Skúsenosti samotných horolezcov potvrdzujú, že prechod týmto úsekom pripomína ruskú ruletu. Skaly padajú bez akéhokoľvek varovania a často ich v tichu hôr vôbec nie je počuť, až kým nie je neskoro.

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