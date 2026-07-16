Slovenskú hudobnú scénu zahalil smútok: Zomrela významná speváčka!

BRATISLAVA - Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 96 rokov navždy odišla jedna z výrazných osobností domácej opernej scény – dlhoročná sólistka Opery Slovenského národného divadla Jarmila Smyčková.
O jej úmrtí informovala tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková. Vedenie Slovenského národného divadla aj Opery SND prijalo správu o odchode výnimočnej umelkyne s veľkým zármutkom. Smyčková zomrela 14. júla 2026 v Bratislave. Posledná rozlúčka sa uskutoční v pondelok 20. júla o 12:30 v bratislavskom krematóriu.
Jarmila Smyčková sa narodila 14. decembra 1929 v Poštornej, dnešnej časti Břeclavi. Svoju kariéru začala v Sliezskom divadle v Opave, kde pôsobila desať rokov. Na javisko Opery SND prvýkrát vstúpila ako hosť v sezóne 1965 – 1966, keď zažiarila ako Kráľovná noci v Čarovnej flaute či Zerbinetta v opere Ariadna na Naxe. O rok neskôr sa stala sólistkou Opery SND, kde pôsobila až do roku 1988. Počas svojej kariéry účinkovala v bezmála 50 inscenáciách a patrila medzi najvýraznejšie tváre slovenskej opernej scény.
Diváci si ju pamätajú z legendárnych postáv ako Gilda v Rigolettovi, Rosina v Barbierovi zo Sevilly, Zuzanka vo Figarovej svadbe, Micaela v Carmen, Violetta v La traviate či hlavná hrdinka v opere Lucia di Lammermoor. Výraznou kapitolou jej kariéry bola aj detská opera Martin a slnko od Tibora Freša, v ktorej stvárnila Studenú princeznú. Postavu jej autor skomponoval priamo na mieru.
Okrem operného javiska sa venovala aj piesňovej tvorbe a ako pedagogička na Štátnom konzervatóriu v Bratislave odovzdávala svoje skúsenosti ďalším generáciám umelcov. Odchod Jarmily Smyčkovej je veľkou stratou pre slovenskú kultúru. Zostáva po nej nezmazateľná stopa a spomienka na hlas, ktorý desaťročia patril k ozdobám slovenskej opery.