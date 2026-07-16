Slovák sa vo Viedni vyhrážal žene so sekerou: Polícia ho krátko nato zadržala

VIEDEŇ - V bytovom komplexe na ulici Van-der-Nüll-Gasse vo viedenskej štvrti Favoriten sa v utorok večer vyhrážal muž žene telefonujúcej z mobilu, pričom mal podľa očitých svedkov údajne v rukách aj sekeru. Krátko nato polícia Slováka, ktorý sa navyše zdržiaval v Rakúsku ilegálne, vypátrala a zadržala, informuje rakúsky denník Heute.
Po prijatí hlásenia dorazili čoskoro na miesto činu príslušníci špeciálnej zásahovej a pohotovostnej jednotky rakúskej polície WEGA. Podľa tlačového oddelenia viedenského policajného riaditeľstva bol 38-ročný Slovák vypátraný a zadržaný v pivnici obytného domu.
Počas úradného konania vyšlo navyše najavo, že muž sa zdržiaval v Rakúsku ilegálne, preto bol v súlade s imigračnými predpismi zadržaný. Polícia však prítomnosť sekery nepotvrdila, dodal denník Heute.