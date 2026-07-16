Zamilovali ste sa cez leto? Psychologička prezradila, na čo si dať veľký pozor

PREŠOV - Leto prináša mladým ľuďom viac voľného času, nových zážitkov aj príležitostí na nadväzovanie vzťahov, ktoré sa preto môžu rozvíjať rýchlejšie a pôsobiť intenzívnejšie. Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie upozorňuje, že letné lásky sú prirodzenou súčasťou dospievania, dôležité je však rešpektovať hranice, všímať si rizikové správanie a nepodceňovať smútok po rozchode.
„Novosť, idealizácia a menej každodenných povinností môžu urýchliť pocit blízkosti. V dospievaní je navyše zvýšená citlivosť na prijatie, odmenu a romantické zážitky. Do toho samozrejme patria aj dlhé teplé večery vonku, letné akcie - skrátka, v lete sa nám zdá všetko prirodzene intenzívnejšie,“ uviedla Knut. Takzvané „letné lásky“ sú podľa nej väčšinou prirodzenou súčasťou vývinu.
Časté riziká
„Mladí sa učia intimite, komunikácii a hraniciam. Rizikom sa stávajú pri nátlaku, manipulácii, násilí, nechránenom sexe, strate vlastnej identity alebo extrémnej závislosti od partnera,“ vysvetlila Knut a zdôraznila, že kvalita vzťahu je dôležitejšia než jeho dĺžka. V prípade rýchleho alebo jednostranného ukončenia vzťahu je podľa Knut potrebné prijať to, že smútok je normálny, obmedziť opakované sledovanie bývalého partnera, dať si pozor na spánok a kontakt s blízkymi. Pomáha tiež pomenovať emócie a neustále nerozoberať, čo mal človek urobiť inak, pretože ruminácia predlžuje utrpenie.
Prirodzený smútok postupne kolíše
„Prirodzený smútok postupne kolíše a mladý človek dokáže aspoň čiastočne fungovať. Varovné signály sú pretrvávajúca beznádej, výrazná strata záujmu, izolácia, zhoršenie spánku, jedenia alebo školy, zneužívanie látok, sebapoškodzovanie či výroky o smrti. Vtedy je potrebná odborná pomoc, pri bezprostrednom ohrození okamžitá krízová pomoc,“ povedala Knut. Rodičia by podľa nej nemali zľahčovať prežívanie mladého človeka. „Skôr počúvať, uznať bolesť a nepátrať násilne po detailoch. Pomôcť udržať denný režim a pokojne sa opýtať aj na sebapoškodzovanie alebo myšlienky na smrť, ak sú prítomné varovné signály,“ doplnila odborníčka.
Ako ďalej povedala, leto môže zvyšovať samotu. Sociálne siete totiž vytvárajú dojem, že všetci ostatní majú partnera, partiu a dokonalé zážitky. Zmena školského režimu môže zároveň oslabiť pravidelné kontakty. „Osamelosť nie je dôkazom osobného zlyhania skôr je signálom, že mladý človek potrebuje zmysluplný kontakt,“ vysvetlila Knut.
Ako si chrániť emocionálne hranice?
Na otázku, ako si chrániť emocionálne hranice, odborníčka odporúča nesľubovať viac, než človek skutočne cíti, otvorene si vyjasniť očakávania a rešpektovať súhlas i právo kedykoľvek povedať nie. Mladí by nemali pod tlakom zdieľať intímne fotografie, nechať sa izolovať od priateľov ani robiť zásadné rozhodnutia pod vplyvom alkoholu. Zdravý vzťah podľa nej rešpektuje tempo, súkromie a autonómiu oboch partnerov.