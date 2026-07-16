Prenasledoval ju, hodiny jej stál pred dverami! Ružinovčanov desí podozrivý muž! Polícia nezistila nič protiprávne

BRATISLAVA - Obyvateľia bratislavského Ružinova majú strach. V jednom z bytových domov sa opakovane pohyboval podozrivý muž, ktorí sa mal navyše správať veľmi zvláštne. Ženu sledoval až k dverám jej bytu a stál jej pred dverami aj hodinu. Miestni majú strach, vec oznámili aj polícii, no majú pocit, že mu nevenuje dostatočnú pozornosť. Policajti však tvrdia, že vedia o koho ide, no nezistili spáchanie protiprávneho konania alebo trestnej činnosti.
Prípad sa dostal do pozornosti po tom, ako bolo na sociálnej sieti uverejnené upozornenie pre obyvateľov Ružinova. "Chceme upozorniť na podozrivého muža, ktorý sa opakovane pohybuje po bytovom dome na Ondavskej ulici. Pôsobí dezorientovane, správa sa zvláštne a jeho správanie môže byť nebezpečné," píše sa v skupine Ružinov - ECHO Ružinovčanov.
Po prvom incidente bola privolaná aj polícia. Muž sledoval ženu až k jej bytu, následne približne hodinu stál pred jej dverami. Keď žena odišla, sledoval ju ako odchádza. Po pár minútach odišiel aj on, no po jej návrate sa opäť postavil pred dvere, kde ďalšiu hodinu zotrval. V stredu sa situácia zopakovala. "Napriek opakovaným oznámeniam máme pocit, že polícia tomuto prípadu nevenuje dostatočnú pozornosť," uviedli. "Pri prvom kontakte s políciou muž pri sebe nemal ani občiansky preukaz, no napriek tomu nebol zadržaný ani nebola overená jeho totožnosť," tvrdia.
"Prosíme obyvateľov Ondavskej a okolia, aby boli obozretní, nepúšťali do bytového domu cudzích ľudí a v prípade, že si muža všimnete alebo sa bude správať podozrivo, neváhajte okamžite volať políciu. Ak sa s týmto mužom stretol aj niekto ďalší, budeme radi, ak sa podelí o svoju skúsenosť v komentároch alebo súkromnej správe," zverejnili aj fotku.
Polícia o mužovi vie, ale nezistili spáchanie protiprávneho konania alebo trestnej činnosti
Polícia tvrdí, že prijali príslušné opatrenia zamerané k ochrane života a zdravia občanov. "Uvedený skutok je v súčasnosti vedený na príslušnom útvare Policajného zboru ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, pričom zo strany polície sú intenzívne vykonávané potrebné úkony v zmysle zákona," uviedli.
Zároveň potvrdili, že totožnosť muža je im známa, rovnako sú im známe aj ďalšie okolnosti týkajúce sa jeho zdravotného stravu. "Rovnako môžeme potvrdiť, že policajti boli niekoľkokrát vyslaní k prevereniu oznámení týkajúcich sa tejto osoby, avšak po vykonaní potrebných úkonov nebolo ani v jednom prípade zistené spáchanie protiprávneho konania alebo trestnej činnosti zo strany tejto osoby," dodali.
Občanom odporučili, aby v prípade ak nadobudnú podozrenie zo spáchania akéhokoľvek trestného činu, aby bezodkladne kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158 a poskytli potrebnú súčinnosť.