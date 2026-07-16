Futbalový triumf vystriedal medzinárodný škandál: Provokácia Argentíny s Falklandami a vojenský vpád na mori!

BUENOS AIRES - Stredajší semifinálový šláger majstrovstiev sveta vo futbale medzi Argentínou a Anglickom mal byť oslavou športu, no namiesto toho naplno rozdúchal tlejúce uhlíky niekdajšieho krvavého vojenského konfliktu. Juhoamerický gigant po víťazstve 2:1 zaplavil svetové médiá nielen oslavami postupu, ale najmä obrovským politickým škandálom. Napätie medzi oboma krajinami okamžite eskalovalo a po provokáciách priamo na štadióne prichádzajú vážne obvinenia z vojenského narušenia hraníc.
Bezprostredne po záverečnom hvizde sa časť argentínskych reprezentantov vybrala oslavovať pred tribúnu so svojimi priaznivcami. V rukách pritom držali biely transparent s obrovským nápisom „Las Malvinas son argentinas“ (Falklandy sú argentínske). Narážali tým na vojnu o Falklandské ostrovy z roku 1982, ktoré sú od roku 1833 britským zámorským územím, no Argentína si na ne neustále robí nárok.
„A tiež vždycky budú,“ vyhlásil bez servítky v televíznom rozhovore záložník Leandro Paredes z tímu Boca Juniors. „Vnímali sme, čo tento zápas pre krajinu znamenal. Snažili sme sa reprezentovať našu vlasť a všetkých, ktorí zažili tento smutný moment v našej histórii,“ dodal otvorene.
Do konfliktu sa ešte pred zápasom zapojila aj argentínska viceprezidentka Victoria Villarruelová, ktorej otec vo vojne osobne bojoval. Na sociálnej sieti X napísala, že nehrajú obyčajný zápas, ale hrajú proti „pirátskym uzurpátorom“. Za tieto politické prejavy teraz Argentíne reálne hrozí tvrdý trest od svetovej federácie FIFA, ktorá akúkoľvek politiku na štadiónoch prísne zakazuje. V hre sú vysoké pokuty či iné disciplinárne postihy.
Obvinenia z vojenského vpádu
Olej do ohňa priliala len niekoľko hodín po zápase priamo argentínska vláda. Minister zahraničných vecí Pablo Quirno oficiálne obvinil britské kráľovské námorníctvo z ilegálneho vstupu a „vojenského vpádu“ do argentínskych vôd.
Podľa vyhlásenia argentínskeho ministerstva mala britská vojnová loď HMS Medway vniknúť do ich výsostných vôd bez akéhokoľvek oficiálneho oznámenia alebo povolenia. Argentínska diplomacia už doručila britskej ambasáde oficiálnu protestnú nótu, v ktorej vyjadruje najostrejší možný nesúhlas s konaním Londýna. Informoval o tom Independent.
Vzťahy medzi oboma krajinami sú kvôli strategickému súostroviu v južnom Atlantiku dlhodobo napäté. Počas ozbrojeného konfliktu v roku 1982, ktorý trval zhruba 70 dní, zahynulo 648 Argentínčanov a 255 Britov. Športový sviatok tak opäť raz ukázal, že staré rany z minulosti sa doposiaľ nezahojili a na ich otvorenie stačí jediná iskra.