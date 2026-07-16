Slovenská herečka prišla po dlhej dobe do spoločnosti so synom: Fíha, ten riadne vyrástol!

BRATISLAVA - Slávnostné otvorenie výstavy Vincenta van Gogha prilákalo množstvo známych tvárí slovenského šoubiznisu. Celebrity si nenechali ujsť jedinečný umelecký zážitok, pričom viaceré z nich zladili svoje outfity s typickou farebnou paletou slávneho maliara. Milena Minichová dorazila aj so synom. Fíha, ten ale vyrástol!
Včera sa konalo slávnostné otvorenie jedinečnej výstavy venovanej svetoznámemu maliarovi Vincentovi van Goghovi. Na výnimočný kultúrny večer si našlo cestu množstvo známych osobností ktoré si prišli vychutnať multisenzorický umelecký zážitok a obdivovať diela jedného z najvýznamnejších umelcov všetkých čias.
„Multisenzorický umelecký zážitok vás zoberie na dychberúcu cestu záverečnými etapami tvorby Vincenta van Gogha a prenesie vás do francúzskych miest Arles, Saint-Rémy a Auvers-sur-Oise. Práve tam vznikli v rokoch 1888 až 1890 diela, ktoré dnes patria k najznámejším v dejinách umenia,” sľubuje projekt. Atmosféra večera sa niesla, samozrejme, v duchu umenia.
Mnohí hostia svoj outfit prispôsobili farebnej palete typickej pre van Goghovu tvorbu – dominovali odtiene žltej, modrej či zlatej, ktoré sú pre jeho obrazy charakteristické. Pozvanie prijali viaceré známe osobnosti. Medzi hosťami nechýbali moderátorky Mária Zelinová, Vera Wisterová, Alena Heribanová, herečky Jana Lieskovská a Karin Haydu, výtvarníčka Jana Brisudová či speváčka Beáta Dubasová.
Na podujatie zavítali aj moderátorky Lenka Šoósová a Milena Minichová, ktoré si výstavu prišli pozrieť v sprievode svojich detí. Práve druhá menovaná svojho syna na spoločenské akcie privádza len výnimočne. Mnohých preto prekvapilo, ako veľmi jej syn Alex (12) za posledné roky vyrástol. Má ho zo vzťahu s pretekárom Petrom Florekom. Všetky fotografie z výstavy nájdete v galérii.
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