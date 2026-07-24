Prevratný objav vedcov v boji s rakovinou: Nádorové bunky prinútili zničiť samy seba!

BERLÍN - Vedci predstavili nový prístup, ktorý by v budúcnosti mohol zmeniť liečbu viacerých druhov rakoviny. Vyvinuli molekulu schopnú rozpoznať nádorové bunky a spustiť v nich prirodzený proces sebazničenia, pričom zdravé bunky zostávajú nepoškodené.
Výskumníci z Nemecka vyvinuli technológiu založenú na špeciálnej molekule RNA, ktorá dokáže rozlíšiť zdravé a rakovinové bunky podľa ich genetickej informácie. Ak systém rozpozná typický nádorový marker, aktivuje vo vnútri bunky mechanizmus vedúci k jej zániku. Informovalo o tom výskumné centrum Forschungszentrum Jülich.
Rozpozná len nádorové bunky
Vedci vysvetľujú, že molekula funguje ako mimoriadne presný biologický senzor. Neustále analyzuje molekuly mRNA v bunkách a hľadá znaky typické pre rakovinu.
Ak ich nájde, spustí sériu procesov, ktoré vedú k programovanej bunkovej smrti. V zdravých bunkách sa mechanizmus neaktivuje, pretože príslušné nádorové markery neobsahujú. To by podľa vedcov mohlo výrazne obmedziť vedľajšie účinky liečby.
Zdravé bunky by mali zostať nepoškodené
Na rozdiel od chemoterapie, ktorá zasahuje aj zdravé tkanivá, nový prístup cieli len na bunky nesúce charakteristické znaky nádoru.
Ak sa molekula v organizme neaktivuje, prirodzene sa po niekoľkých hodinách rozloží bez toho, aby zanechala škodlivé zvyšky. Aj to patrí medzi dôvody, prečo vedci považujú technológiu za veľmi sľubnú.
Do liečby pacientov je ešte ďaleko
Autori výskumu upozorňujú, že technológia je zatiaľ vo fáze vývoja a pred jej prípadným využitím v medicíne budú potrebné ďalšie experimenty aj klinické skúšky.
Vedci však veria, že princíp založený na rozpoznávaní genetických znakov rakovinových buniek by mohol v budúcnosti slúžiť ako univerzálna platforma na vývoj cielenej liečby viacerých druhov nádorových ochorení.