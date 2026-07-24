Piatok24. júl 2026, meniny má Vladimír, zajtra Jakub

Prevratný objav vedcov v boji s rakovinou: Nádorové bunky prinútili zničiť samy seba!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Vedci predstavili nový prístup, ktorý by v budúcnosti mohol zmeniť liečbu viacerých druhov rakoviny. Vyvinuli molekulu schopnú rozpoznať nádorové bunky a spustiť v nich prirodzený proces sebazničenia, pričom zdravé bunky zostávajú nepoškodené.

Výskumníci z Nemecka vyvinuli technológiu založenú na špeciálnej molekule RNA, ktorá dokáže rozlíšiť zdravé a rakovinové bunky podľa ich genetickej informácie. Ak systém rozpozná typický nádorový marker, aktivuje vo vnútri bunky mechanizmus vedúci k jej zániku. Informovalo o tom výskumné centrum Forschungszentrum Jülich.

Rozpozná len nádorové bunky

Vedci vysvetľujú, že molekula funguje ako mimoriadne presný biologický senzor. Neustále analyzuje molekuly mRNA v bunkách a hľadá znaky typické pre rakovinu.

Ak ich nájde, spustí sériu procesov, ktoré vedú k programovanej bunkovej smrti. V zdravých bunkách sa mechanizmus neaktivuje, pretože príslušné nádorové markery neobsahujú. To by podľa vedcov mohlo výrazne obmedziť vedľajšie účinky liečby.

Zdravé bunky by mali zostať nepoškodené

Na rozdiel od chemoterapie, ktorá zasahuje aj zdravé tkanivá, nový prístup cieli len na bunky nesúce charakteristické znaky nádoru.

Ak sa molekula v organizme neaktivuje, prirodzene sa po niekoľkých hodinách rozloží bez toho, aby zanechala škodlivé zvyšky. Aj to patrí medzi dôvody, prečo vedci považujú technológiu za veľmi sľubnú.

Do liečby pacientov je ešte ďaleko

Autori výskumu upozorňujú, že technológia je zatiaľ vo fáze vývoja a pred jej prípadným využitím v medicíne budú potrebné ďalšie experimenty aj klinické skúšky.

Vedci však veria, že princíp založený na rozpoznávaní genetických znakov rakovinových buniek by mohol v budúcnosti slúžiť ako univerzálna platforma na vývoj cielenej liečby viacerých druhov nádorových ochorení.

Viac o téme: RakovinaObjavPrevratBunkyVedciZničenieSamozničenie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Hrozivé varovanie vedcov: Alkohol
Hrozivé varovanie vedcov: Alkohol spôsobuje 10 druhov rakoviny! Bez ohľadu na množstvo
Zaujímavosti
Nebezpečný trend na TikToku
Nebezpečný trend na TikToku znepokojuje lekárov: Mladí ľudia propagujú zlozvyk spájaný s rakovinou
Zahraničné
Onkológ varuje: Týchto päť
Onkológ varuje: Týchto päť príznakov RAKOVINY si ľudia často mýlia so starnutím
Zaujímavosti
Onkologička varuje: Existujú aj
Onkologička varuje: Existujú aj iné prejavy rakoviny kože ako znamienka
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Laci Strike s manželkou poslali synom drsný odkaz: TOTO vám doma rozhodne neprejde!
Laci Strike s manželkou poslali synom drsný odkaz: TOTO vám doma rozhodne neprejde!
Prominenti
Na Roba Miklu je už ťažký pohľad: S týmto by dnes v Superstar nezahviezdil!
Na Roba Miklu je už ťažký pohľad: S týmto by dnes v Superstar nezahviezdil!
Prominenti
Celebritné svadobné róby, ktoré ovplyvnili módne trendy
Celebritné svadobné róby, ktoré ovplyvnili módne trendy
Feminity TV

Domáce správy

FOTO ŠOK na stanici vo
ŠOK na stanici vo Švajčiarsku: Slovák (28) sa utrhol z reťaze, ÚTOK na ženu a s policajtmi sa naťahoval o taser!
Domáce
Hygienici opäť varujú: V
Hygienici opäť varujú: V košickom jazere potvrdili nebezpečné sinice
Domáce
Bernard Slobodník
Kauza Očistec pokračuje: Bernard Slobodník sa postavil pred súd už tretí deň po sebe
Domáce
Slovenskí hasiči vyrážajú pomáhať do Francúzska: Lesné požiare vyhnali z domov tisíce ľudí
Slovenskí hasiči vyrážajú pomáhať do Francúzska: Lesné požiare vyhnali z domov tisíce ľudí
Regióny

Zahraničné

Donald Trump
Trump opäť udrel na svetový obchod! Zavedie nové clá na 60 obchodných partnerov! Schytala to aj Európska únia
Zahraničné
Legendárna ŠKODA končí, okrídlený
Legendárna ŠKODA končí, okrídlený šíp bude tiež minulosťou: POZNÁME dátum predstavenia NOVÉHO loga!
Zahraničné
Turisti sú v šoku:
Turisti sú v šoku: Invázia komárov na chorvátskom pobreží! Miestami ich sú celé roje
Zahraničné
Vladimir Putin
MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť útočilo na Záporožie: Hlásia 25 zranených vrátane detí! Sybiha hovoril s Blanárom
Zahraničné

Prominenti

FOTO Odovzdávanie cien Slnko v
Ďalšie vyhodené štátne peniaze! Smatanová zúri: Za jeden večer 40 000 eur? Nonsens
Domáci prominenti
Vlasta Hájek tvrdí, že
Hájkovi došla trpezlivosť: Zuza, štveš deti proti mne! A TOTO odkazuje svojej dcére Salme…
Domáci prominenti
Vždy perfektne upravená Jennifer
Z tohto neviniatka sa stala sexbomba: Aha, Jennifer Lopez na začiatku filmovej kariéry
Osobnosti
Dara Rolins s dcérou
Z dcéry Dary Rolins je poriadna femme fatale: FOTO 18-ročná Lola očarila odvážnym outfitom!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prevratný objav vedcov v
Prevratný objav vedcov v boji s rakovinou: Nádorové bunky prinútili zničiť samy seba!
Zaujímavosti
Toľko núl ste snáď
Toľko núl ste snáď ešte nevideli: Najznámejší vyhľadávač musí cvakať neuveriteľnú POKUTU
Zaujímavosti
Vedci skúmali storočných ľudí.
Vedci skúmali storočných ľudí. Jedna vlastnosť sa u nich objavovala mimoriadne často
vysetrenie.sk
Myslíte si, že ste
Myslíte si, že ste slušný cestujúci? Týmito troma vecami vytáčate letušky
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Jasné vysvetlenie, o čo vlastne ide
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia pred dovolenkou
Slováci robia pred dovolenkou stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Koľko dostávajú slovenskí dôchodcovia? Pozrite sa, kam už stúpol priemerný dôchodok!
Aj bežný úkon v banke vás môže dostať do problémov: Polícia varuje pred novým trikom podvodníkov!
Aj bežný úkon v banke vás môže dostať do problémov: Polícia varuje pred novým trikom podvodníkov!
Konflikt sa opäť vyostruje a ropa raketovo rastie: Trump hrozí Iránu, Brent prelomil 100 dolárov!
Konflikt sa opäť vyostruje a ropa raketovo rastie: Trump hrozí Iránu, Brent prelomil 100 dolárov!
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Pozrite sa, ako to na ňom vyzerá! (foto)
Dlho očakávaný obchvat Ružomberka ide do finále: Pozrite sa, ako to na ňom vyzerá! (foto)

Šport

Rozhodnutie, na ktoré čakal každý fanúšik: Luka Modrič spečatil svoju futbalovú budúcnosť
Rozhodnutie, na ktoré čakal každý fanúšik: Luka Modrič spečatil svoju futbalovú budúcnosť
Serie A
Má Tipsport liga na viac? Horúca debata o slovenskom hokeji, čo ho posúva i brzdí v rozlete
Má Tipsport liga na viac? Horúca debata o slovenskom hokeji, čo ho posúva i brzdí v rozlete
Tipsport liga
Kapitán Haraslín sa v Sparte dostáva pod tlak trénera Priskeho: Možno s ním uzavriem stávku
Kapitán Haraslín sa v Sparte dostáva pod tlak trénera Priskeho: Možno s ním uzavriem stávku
Chance liga
VIDEO Pokutový kop a víťazný obrat vo fantastickej atmosfére: Žilina vstúpila do Európy triumfom
VIDEO Pokutový kop a víťazný obrat vo fantastickej atmosfére: Žilina vstúpila do Európy triumfom
Konferenčná liga

Auto-moto

Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
NDS chce tento rok preraziť aj druhú rúru tunela na prešovskom obchvate
Doprava

Kariéra a motivácia

Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Firma míňa milióny na benefity pre zamestnancov: Má to však jeden háčik
Zahraničné
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
Keď práca z domu ujde spod kontroly: 5 bizarných trapasov z online porád, ktoré (ne)chcete zažiť
O práci s humorom
Príbehy úspešných, ktorí začali od nuly po 50-tke: Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru
Príbehy úspešných, ktorí začali od nuly po 50-tke: Nikdy nie je neskoro zmeniť kariéru
Motivácia a inšpirácia
AI rozdeľuje zamestnancov viac, než sa čakalo. Nová štúdia odhalila, kto z nej ťaží najviac
AI rozdeľuje zamestnancov viac, než sa čakalo. Nová štúdia odhalila, kto z nej ťaží najviac
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Čo variť počas týždňa? Ultimátny ťahák s 18 receptami od utorka do nedele.
Čo variť počas týždňa? Ultimátny ťahák s 18 receptami od utorka do nedele.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Ako si poradiť, keď rúra pečie inak, ako má
Rady a tipy
Zabudli ste vybrať maslo z chladničky? Ako ho zmäkčiť za pár minút
Zabudli ste vybrať maslo z chladničky? Ako ho zmäkčiť za pár minút
Rady a tipy

Technológie

Asteroid, ktorý vyhubil dinosaurov, nebol obyčajným vesmírnym kameňom. Patril k mimoriadne vzácnemu typu
Asteroid, ktorý vyhubil dinosaurov, nebol obyčajným vesmírnym kameňom. Patril k mimoriadne vzácnemu typu
Správy
Tento spôsob prípravy kávy vedci spojili s rýchlejším starnutím tela. Druhý dopadol presne opačne
Tento spôsob prípravy kávy vedci spojili s rýchlejším starnutím tela. Druhý dopadol presne opačne
Veda a výskum
Americký pastor žaluje Open AI: Umelá inteligencia ho cez Boha manipulovala, aby nehľadal lekársku pomoc
Americký pastor žaluje Open AI: Umelá inteligencia ho cez Boha manipulovala, aby nehľadal lekársku pomoc
Umelá inteligencia
Nedostatok spánku môže spustiť priberanie. Vedci ukázali, o koľko si ho stačí skrátiť
Nedostatok spánku môže spustiť priberanie. Vedci ukázali, o koľko si ho stačí skrátiť
Veda a výskum

TN LIVE

Najprv zomrel syn, o päť rokov neskôr aj dcéra. Zabila ich choroba, ktorá nemá ani názov
Najprv zomrel syn, o päť rokov neskôr aj dcéra. Zabila ich choroba, ktorá nemá ani názov
Zahraničné
VIDEO: Najlepší hráč uplynulej sezóny chce nadviazať na životnú sezónu. Žilina bude čakať na chyby Slovana
VIDEO: Najlepší hráč uplynulej sezóny chce nadviazať na životnú sezónu. Žilina bude čakať na chyby Slovana
Šport
Lekári to odporúčali celé roky. Veľká štúdia teraz potvrdila, čo na bolesť chrbta naozaj funguje
Lekári to odporúčali celé roky. Veľká štúdia teraz potvrdila, čo na bolesť chrbta naozaj funguje
Zahraničné
Na letisku dražia lietadlo za 10 eur. Má to však jeden veľký háčik
Na letisku dražia lietadlo za 10 eur. Má to však jeden veľký háčik
Zahraničné

Bývanie

Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Športujú s deťmi vo svete i po Slovensku. Influencerka Baša Števulová ukázala svoj druhý domov
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba
Do bytu si dali zlatú kocku a bol to fantastický nápad! Rodičia získali viac súkromia a priestory len pre seba

Pre kutilov

3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Prečo viečka na zaváracích pohároch nechytili a ako to napraviť?
Recepty
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Objavili sa na paradajkách škaredé fľaky? Vyrobte si domáci postrek, ktorý pleseň okamžite zastaví
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dietológovia vysvetľujú, prečo sa vám nedarí schudnúť ani pri kalorickom deficite: Toto pomôže naštartovať zhadzovanie
Chudnutie a diéty
Dietológovia vysvetľujú, prečo sa vám nedarí schudnúť ani pri kalorickom deficite: Toto pomôže naštartovať zhadzovanie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Legendárna ŠKODA končí, okrídlený
Zahraničné
Legendárna ŠKODA končí, okrídlený šíp bude tiež minulosťou: POZNÁME dátum predstavenia NOVÉHO loga!
Turisti sú v šoku:
Zahraničné
Turisti sú v šoku: Invázia komárov na chorvátskom pobreží! Miestami ich sú celé roje
Vladimir Putin
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť útočilo na Záporožie: Hlásia 25 zranených vrátane detí! Sybiha hovoril s Blanárom
ŠOK na stanici vo
Domáce
ŠOK na stanici vo Švajčiarsku: Slovák (28) sa utrhol z reťaze, ÚTOK na ženu a s policajtmi sa naťahoval o taser!

Ďalšie zo Zoznamu