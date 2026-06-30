Nebezpečný trend na TikToku znepokojuje lekárov: Mladí ľudia propagujú zlozvyk spájaný s rakovinou

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Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

NEW YORK – Na TikToku sa šíria videá, ktoré podľa odborníkov vytvárajú okolo vapovania dojem, že ide o neškodnú a dokonca atraktívnu aktivitu. Lekári varujú, že sociálne siete pomáhajú vytvárať nebezpečnú subkultúru, ktorá môže prilákať ďalších mladých ľudí k závislosti od nikotínu a zvýšiť riziko vážnych zdravotných problémov.

Hoci počet klasických fajčiarov v mnohých krajinách dlhodobo klesá, vapovanie je medzi mladými ľuďmi čoraz rozšírenejšie. Nová štúdia vedcov z University of East Anglia upozorňuje, že významnú úlohu pri tomto trende zohráva sociálna sieť TikTok. Výskumníci analyzovali obsah zameraný na elektronické cigarety a zistili, že mnohé videá prezentujú vapovanie ako zábavný, bežný a spoločensky atraktívny spôsob trávenia času.

Podľa vedúcej výskumu Emma Ward sa na platforme vytvára „nelegálna subkultúra“, v ktorej si mladí používatelia vymieňajú skúsenosti, odporúčania a dokonca aj návody, ako obísť vekové obmedzenia pri nákupe elektronických cigariet. Často pritom využívajú hashtagy ako #noIDvape alebo #puffbundles, ktoré podľa odborníkov uľahčujú šírenie podobného obsahu, píše New York Post.

Výskumníci upozorňujú, že kým odborné zdravotnícke organizácie ponúkajú overené informácie o rizikách vapovania, mladí ľudia častejšie sledujú krátke videá, ktoré pôsobia zábavne a vizuálne atraktívne. Takýto obsah podľa nich ľahšie upúta pozornosť než tradičné preventívne kampane.

Lekári zároveň pripomínajú, že vapovanie rozhodne nie je bez rizika. Výskumy spájajú pravidelné používanie elektronických cigariet s poškodením srdca a ciev, zhoršením funkcie pľúc či negatívnym vplyvom na mozog. Niektoré štúdie upozorňujú aj na genetické zmeny súvisiace s rozvojom rakoviny a ďalších chronických ochorení.

Podľa American Heart Association predstavuje rastúce používanie elektronických cigariet medzi mladými ľuďmi vážny problém verejného zdravia. Väčšina výrobkov totiž obsahuje vysoké dávky nikotínu, ktorý je silne návykový a môže negatívne ovplyvniť vývoj mozgu dospievajúcich.

Autori štúdie preto tvrdia, že samotná legislatíva nebude stačiť. Ak majú odborníci osloviť mladých ľudí, budú musieť podľa nich vytvárať zdravotnícke kampane, ktoré budú rovnako pútavé, zrozumiteľné a atraktívne ako obsah, s ktorým sa mladí stretávajú na sociálnych sieťach každý deň.

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