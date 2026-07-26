Cigareta jej nestačila, prešla na vapovanie: 22-ročnej žene dali len 18 mesiacov života! Teraz varuje všetkých

MANCHESTER – To, čo považovala za neškodnejšiu alternatívu fajčenia, sa podľa nej zmenilo na životnú tragédiu. Dvadsaťdvaročná Kayley Boda z britského Manchestru tvrdí, že po prechode na jednorazové elektronické cigarety sa u nej objavili vážne zdravotné problémy, ktoré napokon vyústili do diagnózy rakoviny pľúc. Lekári jej dnes dávajú len približne 18 mesiacov života.
O jej prípade informoval portál Manchester Evening News. Mladá Britka začala vapovať už ako 15-ročná. Spočiatku používala opakovane nabíjateľné elektronické cigarety, no niekoľko mesiacov pred objavením prvých príznakov prešla na jednorazové vape. Tvrdí, že týždenne spotrebovala jednu elektronickú cigaretu s kapacitou približne 600 potiahnutí.
Prvé zdravotné problémy sa objavili koncom roka 2024, keď sa jej po tele vytvorila rozsiahla vyrážka. Lekári jej postupne stanovili viacero možných diagnóz vrátane pásového oparu, ovčích kiahní či svrabu, no žiadna liečba nepomohla.
O niekoľko mesiacov neskôr začala vykašliavať tmavohnedý hlien s drobnými zrnitými časticami.
Lekári ju vraj poslali domov osemkrát
"Niekoľko mesiacov po tom, čo som prešla z opakovane použiteľných vapov na jednorazové, som začala vykašliavať hnedý hlien so zrnitými kúskami," opísala Kayley.
Podľa jej slov ju lekári opakovane uisťovali, že ide len o infekciu dýchacích ciest alebo následky zápalu pľúc. "Lekári ma osemkrát poslali domov s tým, že mám infekciu hrudníka," povedala.
Situácia sa dramaticky zmenila až vo chvíli, keď začala vykašliavať jasne červenú krv. Röntgen následne odhalil tieň na pravom pľúcnom laloku. Lekári ju spočiatku upokojovali, že vzhľadom na jej vek je rakovina veľmi nepravdepodobná.
"Povedali mi, že na 99 percent to určite nie je rakovina, pretože som príliš mladá," spomína.
Po siedmich biopsiách však prišiel šokujúci verdikt – rakovina pľúc v prvom štádiu. Počas operácie sa navyše ukázalo, že ochorenie je oveľa pokročilejšie. Chirurgovia našli rakovinové bunky v šiestich lymfatických uzlinách a ochorenie preradili do tretieho štádia. Kayley podstúpila odstránenie dolného laloka pravých pľúc a následne chemoterapiu.
"Vyvracala som krv", tvrdí
Liečbu označuje za mimoriadne náročnú. "Nemohla som zdvihnúť hlavu. Vyvracala som krv, krv sa objavila aj v moči. Nemohla som jesť ani spať. Za štyri dni som schudla štyri kilogramy," opísala.
Vo februári 2026 jej lekári oznámili, že je bez známok rakoviny. Radosť však trvala len krátko. O dva mesiace neskôr sa u nej objavili silné bolesti na hrudníku a vyšetrenia odhalili návrat ochorenia do pohrudnice. Onkológovia jej následne oznámili, že jej zostáva približne 18 mesiacov života.
"Žiadne slová nedokážu opísať, ako sa cítim. Mám 22 rokov. Toto sa predsa nemá stať niekomu v mojom veku," povedala.
Príčinu si spája s vapovaním
Lekári podľa nej nedokázali jednoznačne určiť príčinu vzniku rakoviny. Zároveň jej však povedali, že fajčenie aj vapovanie určite jej zdraviu neprospeli. Kayley je presvedčená, že za jej ochorením stálo práve intenzívne používanie jednorazových elektronických cigariet.
"Rakovinu pripisujem vapovaniu, pretože príznaky sa objavili len niekoľko mesiacov po tom, čo som začala používať jednorazové vape. V našej rodine sa rakovina pľúc nikdy nevyskytla," uviedla. Elektronické cigarety podľa vlastných slov prestala používať pred tromi mesiacmi. Rovnako presvedčila prestať svojho partnera aj matku a vyzýva všetkých známych, aby s vapovaním skončili. "Držte sa ďalej od vapov, pretože vás raz dobehnú," odkázala.
Mladá Britka sa teraz snaží vyzbierať približne 20-tisíc libier na experimentálnu liečbu v Nemecku, ktorá by jej podľa nej mohla predĺžiť život. Zároveň však treba zdôrazniť, že jej osobný prípad sám osebe nedokazuje, že vapovanie bolo priamou príčinou vzniku rakoviny. Lekári jej presnú príčinu ochorenia neurčili.