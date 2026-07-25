Chobotnica chytila potápačku za ruku: VIDEO Zdalo sa, akoby ju chcela niekam zaviesť! Aj sa to stalo

MELBOURNE - Neobyčajné stretnutie pod hladinou zažila austrálska potápačka Jules Casey. Veľká chobotnica ju počas ponoru chytila za ruku a následne plávala pred ňou spôsobom, ktorý v žene vyvolal dojem, akoby ju chcela niekam priviesť. Na konci cesty na ňu čakalo nečakané prekvapenie.
Skúsená austrálska potápačka Jules Casey sa pravidelne potápa pri polostrove Mornington neďaleko Melbourne. Počas jedného z ponorov ju však čakal zážitok, aký podľa vlastných slov ešte nikdy nezažila. Informoval o tom portál The Inertia.
V závere ponoru sa k nej priblížila veľká chobotnica druhu Maori. Namiesto toho, aby odplávala alebo sa ukryla, natiahla jedno z ramien a jemne uchopila potápačku za ruku.
„Neviem, či som našla ja ju, alebo ona mňa. Natiahla ku mne rameno, chytila ma za ruku a v tej chvíli som mala pocit, akoby chcela, aby som ju nasledovala,“ opísala Casey.
Akoby ju chcela niekam priviesť
Potápačka sa rozhodla zvedavé zviera nasledovať. Chobotnica vždy preplávala niekoľko metrov, zastavila sa a otočila, akoby kontrolovala, či ide stále za ňou.
Po niekoľkých minútach sa dostali na miesto, ktoré dovtedy nikdy nenavštívila.
Na morskom dne objavila pamätnú tabuľu s fotografiou mladého muža a jeho bieleho psa. Casey priznala, že mala pocit, akoby ju práve sem chobotnica chcela priviesť, hoci nikto nevie, či išlo skutočne o zámer zvieraťa alebo len zhodu okolností.
Tajomstvo odhalila až náhoda
Až neskôr sa dozvedela, čo vlastne našla.
V miestnom potápačskom obchode sa náhodou stretla s mužom, ktorý podmorské miesto vytvoril. Vysvetlil jej, že ide o pamätník venovaný jeho zosnulému priateľovi Lorenzovi. Okolo neho zároveň vybudoval umelý útes s rúrami a ďalšími prvkami, ktoré dnes slúžia ako úkryt pre morské živočíchy vrátane chobotníc. Miesto je medzi potápačmi známe ako Lorenz's Loop.
Chobotnice patria medzi najinteligentnejšie tvory mora
Podľa odborníkov sú chobotnice mimoriadne zvedavé a inteligentné živočíchy. Dokážu riešiť problémy, rozoznávať ľudí a často skúmajú predmety či potápačov vo svojom okolí. Výskumy zároveň ukazujú, že jednotlivé chobotnice môžu mať rozdielne povahy a správať sa odlišne.
Casey prezradila, že túto chobotnicu stretla už viackrát. Tentoraz však ich stretnutie prerástlo do zážitku, na ktorý podľa vlastných slov nikdy nezabudne. K videu z ponoru napísala, že dodnes nevie, či ju zviera naozaj chcelo niekam zaviesť, alebo išlo len o šťastnú náhodu. Práve táto neistota robí celý príbeh ešte fascinujúcejším.