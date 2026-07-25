S ohnivým PEKLOM vo Francúzsku už bojujú aj slovenskí HASIČI: Prvá FOTO spred vrtuľníka, začína sa operácia!

PARÍŽ - Kvôli rozsiahlym lesným požiarom na juhozápade Francúzska a v strednom Španielsku dnes úrady evakuovali viac ako 200-tisíc ľudí. Desiatky zasahujúcich hasičov utrpeli zranenia, v žiadnej z oboch krajín však zatiaľ nehlásia obete na životoch. Na mieste sa už dokonca hlásia aj naši slovenskí hasiči, ktorí začínajú so záchrannou misiou.
Aktualizované 12:30 Plocha spálená tento rok pri požiaroch vo Francúzsku už prekonala celkový rozsah spáleného územia pri požiaroch v roku 2022. S odvolaním sa na dáta únijného informačného systému EFFIS to dnes uviedla agentúra AFP. Podľa týchto satelitných dát od začiatku roka vo Francúzsku zhorelo zhruba 69.473 hektárov, zatiaľ čo za celý rok 2022 to bolo 66.300 hektárov.
Aktualizované 11:30 Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku. Prileteli tam v piatok (24. 7.) večer, pomáhať budú v boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. „V týchto chvíľach prebieha pred samotným nasadením operačný briefing. Jeho súčasťou sú bezpečnostné pokyny, koordinácia so zahraničnými partnermi, ako aj určenie konkrétnej lokality, v ktorej bude slovenský vrtuľník nasadený,“ ozrejmil.
Aktualizované 9:30 Francúzske úrady v noci na dnešok nariadili preventívnu evakuáciu siedmich obcí v okolí Bordeaux. Nové opatrenie sa týka obyvateľov obcí Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean d'Illac, Martignas-sur-Jalles a Saint-Aubin de Médoc. Tie sa nachádzajú v blízkosti metropolitnej oblasti Bordeaux alebo sú jej súčasťou a celkom v nich žije 69.800 ľudí, uviedla agentúra AFP. Čiastočne sa evakuácia týka aj obcí Mérignac, kde žije 78.000 ľudí, a Eysines s 24.800 obyvateľmi.
Podľa francúzskeho ministerstva vnútra opustilo svoje domovy vo francúzskych departementoch Gironde a Landes približne 141-tisíc ľudí. Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že v strednom Španielsku muselo byť evakuovaných 60-tisíc osôb.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez zároveň uviedol, že požiare na juhozápade krajiny spálili približne 14-tisíc hektárov porastov. „Čelíme bezprecedentnému fenoménu,“ povedal televíznej stanici TF1. Zdôraznil tiež, že úrady urobia všetko pre ochranu mesta Bordeaux. Ešte dnes večer sa má uskutočniť krízové medzirezortné rokovanie.
Juhozápad je na tom najhoršie
Najhoršia situácia panuje zrejme v departemente Gironde v regióne Nová Akvitánia na juhozápade Francúzska. Stovky hasičov tam bojujú s plameňmi západne od Bordeaux, napísala agentúra AFP. Lesný požiar tam vypukol v stredu v obci Saumos a odvtedy sa rozšíril smerom k polostrovu Cap Ferret.
Požiar zúriaci severne od Arcachonskej zátoky už zničil viac ako 12 500 hektárov lesa a počas dvoch dní si vyžiadal evakuáciu 44-tisíc ľudí, oznámila dnes popoludní prefektúra Gironde. Podľa ministra Nuñeza ide o „najväčší požiar tejto sezóny“.
„Poveternostné podmienky zostávajú nepriaznivé. Očakáva sa, že nárazy vetra dosiahnu rýchlosť až 80 kilometrov za hodinu a lokálne sa môžu vyskytnúť suché búrky,“ uviedla prefektúra Gironde vo svojej najnovšej situačnej správe.
Zmobilizovali ďalších hasičov
Záchranné zložky pokračujú v rozsiahlej mobilizácii. Nasadených je tisíc hasičov a 260 pozemných jednotiek. Zo vzduchu ich podporujú štyri hasiace lietadlá Canadair, dve lietadlá Bombardier Dash 8, tri lietadlá Air Tractor a dva hasičské vrtuľníky. Po zásahoch proti plameňom bolo ošetrených 42 zranených hasičov. Miestne úrady uviedli, že „neúnavné úsilie hasičov“ umožnilo počas noci zachrániť približne 2 000 domov.
Prefektka regiónu Nová Akvitánia Sophie Brocasová podľa stanice France 24 uviedla, že požiar ohrozujúci polostrov Cap Ferret zničil 53 domov a jeden kemp. Z bezpečnostných dôvodov rozhodla aj o preventívnej evakuácii niektorých vnútrozemských obcí. Hasiči zatiaľ nemajú oheň pod kontrolou a úrady sa obávajú, že vietor môže jeho šírenie ešte urýchliť.
Úrady nariadili obyvateľom aj návštevníkom polostrova Cap Ferret evakuáciu s tým, že oblasť môžu opustiť loďami alebo po jedinej ceste spájajúcej polostrov s pevninou. Cap Ferret má počas roka necelých 8 000 obyvateľov, no v hlavnej turistickej sezóne sa ich počet môže zvýšiť až desaťnásobne, uviedla BBC.
Kamera France News dokonca v istom momente zachytila reportérku, ktorá informovala priamo z terénu, keď za ňou pravdepodobne explodoval kanister s benzínom.
Evakuuje sa vo veľkom
Podľa denníka Le Monde horí vo Francúzsku súčasne na viacerých miestach. Oheň sa rozšíril aj v departemente Landes južnejšie od Gironde. Pri meste Biscarrosse si vyžiadal evakuáciu viac ako 23-tisíc ľudí. BBC uviedla, že úrady počas noci nehlásili ďalšie obete, no v utorok zahynuli dvaja hasiči pri hasení požiaru neďaleko letiska v Bordeaux.
Na otázku, či je ohrozené samotné Bordeaux, Nuñez odpovedal: „Zatiaľ nie. Samozrejme urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme mesto ochránili, a využijeme pritom pozemné sily vrátane nasadených vojenských prostriedkov aj našich hasičov.“
Dnes večer prefekt departementu Landes Gilles Clavreul oznámil, že požiar pri Biscarrosse sa šíri juhovýchodným smerom k mestu Parentis, kde evakuovali ďalších 8 000 obyvateľov. „V tejto chvíli nemáme medzi civilným obyvateľstvom žiadne obete,“ povedal prefekt a dodal, že päť hasičov utrpelo ľahké zranenia. Podľa agentúry DPA sú aj v tejto oblasti najviac zasiahnuté kempy a rekreačné ubytovania. Požiar poškodil približne 100 domov a zasahuje proti nemu 700 hasičov.
Na juhu Francúzska hasiči už štvrtý deň bojujú aj s požiarom pri obci Pontevès v departemente Var. Oheň doteraz spálil 2 700 hektárov a stále nie je úplne lokalizovaný. Plamene podporuje juhovýchodný vietor, uviedol miestny hasičský zbor. Ohrozené sú obce Pontevès a Barjols. Prefektúra Var dodala, že obyvateľom niektorých častí oboch obcí boli zaslané výzvy na evakuáciu.
Na pomoc podľa Macrona prídu aj vrtuľníky z Česka a Slovenska
Hasičom pri boji s ohňom pomáhajú hasiace lietadlá a Francúzsko požiadalo o aktiváciu Mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie. Vo Francúzsku budú zasahovať aj vrtuľníky z Česka a Slovenska, oznámil v noci francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý poďakoval partnerom z EÚ za solidaritu. Do krajiny budú vyslané aj ďalšie štyri hasiace lietadlá z Chorvátska a Portugalska.
Španielska vláda vôbec po prvý raz vyhlásila celoštátny stav núdze pre lesné požiare. Plamene v okolí Madridu a v susednej provincii Ávila si vyžiadali evakuáciu niekoľkých desiatok tisíc ľudí z miest západne od metropoly. Dva veľké požiare neďaleko Madridu sa spojili do jedného, ktorý do piatkového popoludnia rýchlo spálil územie s rozlohou približne 30 štvorcových kilometrov, uviedla agentúra AP.
Ohrozené je dôležité zariadenie NASA
Pre šíriaci sa požiar pri Madride musel americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) evakuovať jedno zo svojich troch svetových zariadení určených na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. V noci na sobotu na to upozornila agentúra AFP.
„Lesný požiar prešiel cez Madridský komplex pre hlbokovesmírnu komunikáciu. Prípadné škody budú posúdené, akonáhle to bude bezpečné,“ uviedla americká vesmírna agentúra, podľa ktorej bol všetok personál „bezpečne evakuovaný“.
Komplex sa nachádza asi 65 kilometrov západne od centra Madridu a je súčasťou tzv. „Deep Space Network“, ktorá je medzinárodnou sieťou antén využívaných NASA na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. Ďalšie dve zariadenia sa nachádzajú v austrálskej Canberre a v Goldstone v Kalifornii.
Carlos Novillo, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu, v piatok vyhlásil, že požiar pri Madride aktuálne „vrcholí“ a nie je možné dostať ho po kontrolu. Regionálne úrady krátko predtým uviedli, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly už približne 40.000 ľuďom.