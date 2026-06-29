Mačka predpovedala výsledky 19 zápasov bez chyby: VIDEO Ľudia hovoria o novom „veštcovi“ futbalu

NEWRY/LONDÝN – Po slávnej chobotnici Paulovi, ktorá pobláznila svet počas futbalových majstrovstiev sveta v roku 2010, má šport zrejme nového zvieracieho proroka. Jednoročná mačka Billy sa stala internetovou senzáciou po tom, čo správne určila víťazov všetkých 19 zápasov svetového šampionátu, ktoré sa neskončili remízou.
Jednoročný britský krátkosrstý kocúr Billy z írskeho mesta Newry si získal tisíce fanúšikov po celom svete. Dôvodom je jeho nečakaný talent – od začiatku futbalového šampionátu dokázal správne predpovedať víťazov všetkých 19 stretnutí, ktoré sa neskončili remízou, píše New York Post.
Za jeho úspechom stojí jednoduchý systém. Majiteľka Linka Linová pred každý zápas položí pred Billyho dve vlajky reprezentujúce súperiace krajiny. Kocúr následne labkou označí jednu z nich. Tá predstavuje jeho tip na víťaza. Doteraz sa podľa majiteľov ani raz nepomýlil.
Posledným úspešným tipom bola výhra argentínskeho tímu nad Rakúskom. Medzi ďalšie správne predpovede patria napríklad víťazstvá Mexika, Anglicka, Francúzska, Nemecka, Japonska či Spojených štátov.
Billyho majiteľka priznala, že z pôvodne nevinnej zábavy sa stal internetový fenomén. „Vedeli sme, že je veľmi inteligentný a komunikatívny. Najskôr sme s ním robili rôzne zábavné výbery, napríklad čo má radšej. Keď sa začal turnaj, napadlo nám skúsiť futbalové zápasy,“ vysvetlila.
Kocúra adoptovala z útulku, keď mal len tri mesiace. Prezývku „Billy Heartnose“ dostal podľa charakteristickej kresby na nose pripomínajúcej srdce. Podľa majiteľov je mimoriadne bystrý a svoje požiadavky dokáže jasne komunikovať pomocou zvukov aj gest.
Internet si Billyho okamžite zamiloval. Jeho videá sledujú tisíce ľudí a mnohí fanúšikovia priznávajú, že pred zápasmi čakajú na jeho tipy. Objavili sa dokonca komentáre od priaznivcov tímov, ktoré si kocúr nevybral. Tí mu vraj v žarte odkazujú, že dúfajú, že sa tentoraz pomýli.
Majitelia však zostávajú nohami na zemi. Tvrdia, že Billy si zo svojej internetovej slávy nič nerobí a najviac ho stále zaujímajú maškrty. „On netuší, že je hviezda. Pre nás je to stále ten istý Billy,“ povedala Linka.
Podobné zvieracie predpovede nie sú vo svete športu ničím novým. Najznámejším prípadom bol nemecký chobotniak Paul, ktorý počas majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2010 správne predpovedal všetkých sedem zápasov Nemecka aj finálový triumf Španielska.
Či Billy svoju neuveriteľnú sériu udrží aj v ďalších zápasoch, ukážu najbližšie dni. Očakávania fanúšikov však rastú s každým ďalším správnym tipom.