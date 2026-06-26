Dráma vo vesmíre: Roj ruských satelitov naháňal západnú družicu! Čo chceli dokázať?

BERLÍN - Štyri ruské vojenské satelity v máji zmenili svoje obežné dráhy a priblížili sa k radarovej družici Iceye-X36, ktorej údaje využívajú západné krajiny aj Ukrajina. Experti nevylučujú, že Moskva mohla testovať technológie určené na ovplyvňovanie satelitov.
Ruské satelity zmenili dráhu
Na nezvyčajné manévre upozornil už v máji portál Ars Technica. Podľa jeho zistení najmenej štyri ruské vojenské satelity upravili svoje obežné dráhy tak, aby sa zhodovali s trasou radarovej družice Iceye-X36 patriacej predovšetkým fínskej komerčnej spoločnosti ICEYE.
Nemecký týždenník Spiegel následne informoval, že ruské zariadenia sa k západnej družici priblížili na vzdialenosť menšiu ako 13 kilometrov. Takáto blízkosť podľa odborníkov vyvolala obavy o bezpečnosť satelitov na obežnej dráhe.
Na orbitu ich vyniesla vojenská misia
Súkromná spoločnosť OKAPI, ktorá sleduje dianie vo vesmíre, uviedla, že podozrivá aktivita sa začala po štarte ruskej rakety Sojuz-2.1b z kozmodrómu Pleseck 17. apríla 2026. Moskva vtedy oznámila iba to, že išlo o vojenskú misiu.
Neskôr vyšlo najavo, že raketa dopravila na obežnú dráhu šesť satelitov. Štyri z nich – Kosmos-2610, Kosmos-2611, Kosmos-2612 a Kosmos-2613 – sa od polovice mája začali rýchlo približovať k družici Iceye-X36.
Mohlo ísť o test nových schopností
„Rusi mohli testovať technológie na ovplyvňovanie družíc. Je nepravdepodobné, že by použili štyri nové sondy a obrovské množstvo paliva len na zastrašovanie,“ uviedla Juliana Suessová z berlínskej Nadácie pre vedu a politiku.
Podobný názor zastáva aj Greg Gillinger, bývalý dôstojník amerického letectva špecializujúci sa na vesmírne spravodajstvo. Podľa neho ruské satelity leteli vo formácii a vykonávali rýchle manévre, ktoré si vyžadujú značné zásoby pohonných látok.
Skutočný cieľ zostáva neznámy
Neobvyklé pohyby ruských satelitov zaznamenalo aj Vesmírne situačné stredisko nemeckej armády v Uedeme. Jeho odborníkom sa však nepodarilo určiť, čo bolo skutočným cieľom ruskej operácie.
Radarové družice spoločnosti ICEYE dokážu snímať zemský povrch aj cez oblačnosť, hmlu či počas noci, preto zohrávajú významnú úlohu vo vojenských konfliktoch. Ukrajina ich podľa agentúry Unian využíva na monitorovanie pohybu ruských ozbrojených síl.
Podľa týždenníka Spiegel však zrejme nešlo o pokus satelit zničiť. Pravdepodobnejším cieľom ruských sond mohlo byť narušenie jeho signálu alebo prenosu dát využívaných Ukrajinou.