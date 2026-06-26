Šokujúci prípad v Nemecku: Prostitútka vydierala kňaza nahými fotkami! Bol jej zákazník

BERLÍN - Nemecký súd poslal 30-ročnú ženu na takmer tri roky do väzenia za podvod a vydieranie. Od katolíckeho kňaza podľa obžaloby vylákala státisíce eur po tom, ako si vymyslela vážnu chorobu a hrozila zverejnením jeho intímnych fotografií.
Súd schválil dohodu, žena sa priznala
Krajinský súd vo Würzburgu vo štvrtok odsúdil 30-ročnú prostitútku na dva roky a desať mesiacov väzenia. Rozsudku predchádzala dohoda procesných strán a obžalovaná v zásade priznala skutky, ktoré jej kládla za vinu prokuratúra. Informovali o tom nemecké médiá.
Podľa obžaloby pripravila katolíckeho kňaza a ďalších dvoch mužov spolu o takmer 350-tisíc eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
Dôchodca sa stal jej klientom
Podľa obžaloby sa žena s neskôr poškodeným duchovným zoznámila už v roku 2016 v saunovom klube vo Würzburgu. Jej klientom sa však stal až v roku 2022.
Začiatkom roka 2023 povedala katolíckemu kňazovi, ktorý je viazaný záväzkom sexuálnej zdržanlivosti, že trpí leukémiou. Počas nasledujúcich mesiacov od neho opakovane žiadala peniaze na údajné náklady spojené s liečbou, pričom diagnózu si podľa obžaloby úplne vymyslela.
Zaplatil za údajné liečenie aj za mlčanie
Vyšetrovatelia tvrdia, že penzionovaný kňaz do roku 2025 žene odovzdal najmenej 255-tisíc eur. Časť peňazí mala smerovať na údajnú liečbu, ďalšiu časť jej zaplatil ako výkupné za mlčanlivosť. Prokuratúra uviedla, že duchovný sa obával zverejnenia tajne vyhotovených nahých fotografií. Rovnako nechcel, aby sa o ich vzťahu dozvedelo biskupstvo vo Würzburgu.
Žene hrozil vyšší trest
Prokuratúra navrhovala uložiť obžalovanej trest odňatia slobody v trvaní troch a pol roka. Obhajoba naopak žiadala dva a pol roka väzenia. Okrem podvodu a vydierania čelila žena aj obvineniu z porušenia súkromia, pretože kňaza bez jeho vedomia odfotografovala nahého.
Čo sa stalo s kňazom
Bývalý kňaz, ktorý už žije mimo biskupstva vo Würzburgu, v procese vystupoval ako poškodený a jeho totožnosť zostala utajená. Nemecké médiá zároveň uviedli, že voči duchovnému sa vedie samostatné vyšetrovanie pre podozrenie zo sexuálneho deliktu. O jeho výsledku ani o prípadných cirkevných opatreniach zatiaľ neboli zverejnené žiadne ďalšie informácie.