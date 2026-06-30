Pápež Lev menoval do vedenia dikastéria ďalšiu ženu: Funkciu získa aj Slovák

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v utorok vymenoval do vedenia Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj sestru Alessandru Smerilliovú. Ide už o tretiu ženu v čele niektorého z dikastérií, ktoré majú vo vatikánskej administratíve úlohy porovnateľné s ministerstvami. Sekretárom dikastéria bude Slovák Jozef Barlaš. Informuje správa agentúry DPA a portál Vatican News.
Talianka Smerilliová sa ujme tohto dikastéria, ktoré sa zaoberá migráciou, sociálnou spravodlivosťou, rozvojom a ochranou životného prostredia, 1. septembra. Za proprefekta tohto dikastéria vymenoval pápež talianskeho kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za Vysokoškolské centrum Laudato si' a za sekretára slovenského kňaza Jozefa Barlaša, ktorý dosiaľ pôsobil ako podsekretár. Sestra Smerilliová, členka Inštitútu Dcér Márie Pomocnice kresťanov (saleziánok dona Bosca), pôsobí od roku 2021 ako sekretárka dikastéria. Vo funkcii od septembra nahradí pôvodom českého kardinála Michaela Czerného, ktorý viedol dikastérium od roku 2022.
DPA konštatuje, že ženy vo vedení dikastérií sú naďalej výnimkou, keďže 13 týchto oddelení vedú muži. Levov predchodca pápež František menoval sestru Simonu Brambillovú ako prvú vedúcu dikastéria len niekoľko mesiacov pred svojou smrťou v roku 2025. Lev XIV. v júni vymenoval do vedenia vplyvného vatikánskeho komunikačného oddelenia laičku Mariu Montserrat Alvaradovú.Na mieste prefekta Dikastéria pre komunikáciu nahradí od 1. novembra Paola Ruffiniho a ako prvá nerehoľníčka povedie dikastérium Svätej stolice.