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Hrozivé varovanie: Stredomorím sa šíri nákaza nebezpečnou baktériou! V Španielsku uzavreli pláže

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

ZÁHREB - Odborníci bijú na poplach. V teplejších vodách mora sa čoraz častejšie objavuje baktéria Vibrio, ktorá môže vyvolať vážne infekcie, otravu krvi a v najťažších prípadoch viesť až k amputácii končatiny.

Znepokojenie medzi turistami rastie

Milióny dovolenkárov každoročne mieria k moru za oddychom a slnkom. Popri vysokých teplotách však odborníci upozorňujú aj na menej viditeľné riziko, ktoré sa v posledných rokoch objavuje čoraz častejšie.

Ide o baktérie rodu Vibrio, ktoré sa prirodzene vyskytujú v morskej a brakickej vode. Vedci upozorňujú, že ich šírenie podporuje otepľovanie morí a zmeny v morských ekosystémoch.

Obavy vzbudili najmä prípady zaznamenané v Španielsku, kde museli úrady po zdravotných varovaniach dočasne uzavrieť viaceré pláže. Podobné incidenty sa v posledných rokoch objavili aj na ďalších úsekoch európskeho pobrežia.

Baktéria známa ako „požierač mäsa“

Verejnosť baktériu Vibrio často pozná pod prezývkou „mäsožravá baktéria“. Hoci je toto označenie zjednodušené, upozorňuje na možné následky infekcie.

Podľa European Food Safety Authority sa baktéria môže nachádzať v morských plodoch a niektoré jej kmene dokážu vyvolať ochorenia od miernych tráviacich problémov až po život ohrozujúce infekcie.

Medzi najvýznamnejšie druhy v Európe patria Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus a niektoré varianty Vibrio cholerae.

Ako sa človek môže nakaziť

K nákaze môže dôjsť viacerými spôsobmi. Rizikové je najmä konzumovanie surových alebo nedostatočne tepelne upravených morských plodov.

Nebezpečenstvo však predstavuje aj kontakt otvorenej rany s kontaminovanou morskou vodou.

Organizácia Gavi upozorňuje, že baktéria Vibrio je blízkym príbuzným mikroorganizmu spôsobujúceho choleru, hoci priebeh ochorení je odlišný.

V najťažších prípadoch hrozí sepsa

Odborníci varujú, že pri niektorých infekciách môže dôjsť k veľmi rýchlemu poškodeniu tkanív.

V najvážnejších prípadoch sa rozvinie nekrotizujúca fasciitída, pri ktorej dochádza k odumieraniu mäkkých tkanív v okolí rany. Ak sa baktéria dostane do krvného obehu, môže vyvolať sepsu, ktorá bez rýchlej liečby predstavuje priame ohrozenie života. Niektorí pacienti následne potrebujú amputáciu postihnutej končatiny.

Riziko rastie počas horúčav

Na zvýšené nebezpečenstvo upozornilo aj European Centre for Disease Prevention and Control. Podľa európskej agentúry je riziko infekcie vyššie najmä počas letných horúčav a v plytkých pobrežných vodách, ktoré sa rýchlo prehrievajú.

Vedci zároveň upozorňujú, že nejde iba o zdravotný problém. Rozmnožovanie baktérií naznačuje narušenie prirodzenej rovnováhy morského prostredia.

Stredozemné more sa mení pred očami vedcov

Analytik Hatim Aznague z Únie pre Stredomorie označuje vývoj za varovný signál pre celý svet. „Stredozemné more nám ukazuje, ako vyzerá teplejší svet,“ uviedol pre Euronews.

Podľa neho nejde o ojedinelý jav, ale o dlhodobý trend súvisiaci s klimatickými zmenami. „Je dôležité zdôrazniť, že Stredozemné more nie je obeťou klimatických zmien, ale ich predzvesťou. Patrí medzi moria, ktoré sa na planéte otepľujú najrýchlejšie,“ upozornil.

Ideálne podmienky pre šírenie patogénov

Vyššie teploty vody, znečistenie a nižšia slanosť v pobrežných oblastiach vytvárajú podľa odborníkov ideálne prostredie na množenie baktérií.

„Teplejšia voda, najmä tam, kde je menej slaná, pri ústiach riek a v lagúnach, podporuje rozvoj patogénnych baktérií,“ vysvetlil Aznague.

Aj najnovšie správy EFSA predpokladajú, že vplyvom klimatických zmien bude výskyt baktérií Vibrio v morských plodoch aj pobrežných vodách ďalej narastať.

Ohrozené nie je len zdravie

Dôsledky sa netýkajú iba medicíny. V stávke sú aj miliardy eur, ktoré každoročne prináša cestovný ruch.

Dočasné zatváranie pláží alebo vydávanie zdravotných upozornení počas hlavnej sezóny môže výrazne zasiahnuť hotely, reštaurácie aj miestne podniky závislé od turistov. „Na našom pobreží nie je pobrežie súčasťou ekonomiky. Pobrežie ekonomikou je,“ zdôraznil Aznague.

Problém budúcnosti sa stal problémom súčasnosti

Podľa odborníkov už nejde o hrozbu vzdialenej budúcnosti. Stredozemné more dnes slúži ako akýsi globálny ukazovateľ zmien, ktoré môžu v nasledujúcich desaťročiach zasiahnuť aj ďalšie regióny sveta.

Aznague preto vyzýva na koordinovaný postup a väčšiu spoluprácu pri ochrane klímy aj verejného zdravia. „Baktérie nie sú príbehom. Sú posolstvom. Skutočným príbehom je more, ktoré v dôsledku tepla a znečistenia stráca svoju prirodzenú rovnováhu,“ uzavrel.

Viac o téme: BaktérieAmputáciaOtepľovaniePlážeSepsaStredozemné moreMäsožravá baktériaMorské plodyVibrio
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