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Dve ikony na jednom pódiu, emócie Taylor doslova zvalcovali: Bez teba by nebolo ani mňa

Janet Jackson a Teyana Taylor na BET Awards 2026 Zobraziť galériu (22)
Janet Jackson a Teyana Taylor na BET Awards 2026 (Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/nast © Zoznam/nast

LOS ANGELES - Na galavečere BET Awards 2026 sa odohral jeden z najsilnejších momentov večera. Speváčka, herečka a režisérka Teyana Taylor zostala v šoku, keď jej prestížne ocenenie Icon of the Year odovzdala jej celoživotná hudobná ikona Janet Jackson. Taylor nedokázala zadržať slzy a pred tisíckami divákov priznala, že o prekvapení vôbec netušila.

Keď sa na pódiu objavila Janet Jackson, publikum ju privítalo búrlivým potleskom postojačky. Teyana Taylor zostala doslova bez slov. Objala svoju hudobnú hrdinku a spontánne zvolala: „Bože môj... vôbec mi nepovedali, že príde Janet!“ Následne sa obrátila priamo na legendárnu speváčku slovami: „Bez vás by nebolo ani mňa.“ Jej úprimná reakcia sa okamžite stala jedným z najzdieľanejších momentov večera.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janet Jackson vo svojej laudácii nešetrila chválou. Vyzdvihla Taylor ako mimoriadne všestrannú umelkyňu a pripomenula, že za jediný rok dosiahla úspechy, na ktoré mnohí čakajú celú kariéru – od ocenení za réžiu až po herecké triumfy. V ten večer si Teyana Taylor odniesla hneď štyri ceny vrátane Icon of the Year, Fashion Vanguard, Best Actress a Video Director of the Year.

Po prevzatí ceny už Teyana len s námahou zadržiavala slzy. „Dvadsať rokov som na tom makala. Neprijímam toto ocenenie s aroganciou, ale s vďačnosťou,“ povedala počas emotívneho príhovoru. Priznala tiež, že chvíľu premýšľala, či si vôbec zaslúži niesť titul „Ikona roka“, no uvedomila si, koľko úsilia vložila do svojej kariéry speváčky, herečky, režisérky aj choreografky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silný moment medzi Janet Jackson a Teyanou Taylor patril k absolútnym vrcholom tohtoročných BET Awards. Nebol to len obyčajný ceremoniál s odovzdávaním cien, ale symbolické odovzdanie pomyselnej štafety medzi ikonou, ktorá ovplyvnila celé generácie umelcov, a ženou, ktorá dnes sama patrí k najvýraznejším tváram americkej hudby a filmu. Emotívne objatie oboch hviezd si vyslúžilo standing ovation a na sociálnych sieťach ho fanúšikovia označili za najdojímavejší okamih večera.

Viac o téme: Teyana TaylorBET AwardsJannet JacksonPrekvapenie večeraSlzy na pódiu
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