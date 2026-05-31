Šokujúce odhalenie o jazdenkách na Slovensku: Stočené o 290-tisíc kilometrov, 16 majiteľov či Audi s 26 nehodami!

BRATISLAVA – Kúpa ojazdeného automobilu je pre mnohých Slovákov čistá lotéria. Ak si nedáte pozor, namiesto vysnívaného vozidla si domov môžete priviesť predražený vrak s kriminálnou minulosťou. Najnovšia analýza dát spoločnosti carVertical za rok 2025 odhalila na slovenskom trhu s jazdenkami priam neuveriteľné extrémy. Autá, ktoré omladli o státisíce kilometrov, desiatky poškodení na jednom vozidle či autá, ktoré striedajú majiteľov ako na bežiacom páse, sú u nás krutou realitou.

Spoločnosť carVertical, ktorá sa špecializuje na overovanie histórie vozidiel, sa vo svojom najnovšom prieskume zamerala na tie najextrémnejšie prípady, ktoré sa minulý rok podarilo na slovenskom trhu odhaliť. Výsledky jasne ukazujú, že vynaliezavosť špekulantov nepozná hranice.

Stočené kilometre sú na sekundárnom trhu stále obrovským hitom. Predajcovia sa takto snažia umelo zvýšiť atraktivitu starších vozidiel a dôverčivých kupujúcich oberajú o tisíce eur. Absolútnym kráľom podvodov sa na Slovensku stal Lexus LS. Pri tomto modeli sa počet najazdených kilometrov upravoval v priemere o šialených 290 000 kilometrov!

V tesnom závese skončili dodávky Mercedes-Benz Sprinter (v priemere stočené o 280 000 km) a luxusný Mercedes-Benz triedy SL (stočený o 227 000 km). Podvodom tak čelia najmä záujemcovia o drahšie modely.

Audi s 26 poškodeniami a Ferrari so škodou za 165-tisíc eur

To, že auto malo menšiu škodovú udalosť, je bežné. No na Slovensku jazdí jedno Audi A6, ktoré má v registrom zapísaných neuveriteľných 26 záznamov o poškodení! Hneď za ním sa umiestnili modely Mercedes-Benz GLE a Volkswagen Passat, ktoré mali na konte zhodne po 20 poškodení.

Poisťovne na Slovensku preplácali aj astronomické škody. Najvyššiu celkovú hodnotu havárie zaznamenalo luxusné Ferrari California, kde sa škoda vyšplhala na závratných 165 000 eur. Nasleduje spomínané Audi A6 so škodou 95 000 eur a Ferrari F12 Berlinetta s poškodením za 85 000 eur.

„Ak hodnota škody na vozidle dosahuje desiatky alebo stovky tisíc eur, mali by ste sa mu vyhnúť oblúkom alebo ho aspoň vziať do autorizovaného servisu na dôkladnú kontrolu. V opačnom prípade sa kúpa môže zmeniť na nočnú moru,“ varuje automobilový expert carVertical Matas Buzelis.

Auto, ktoré malo 16 majiteľov a precestovalo pol Európy

Veľkým varovným prstom pri kúpe by mala byť aj prílišná fluktuácia majiteľov či krajín registrácie. Rekordérom na Slovensku sa stalo Audi A4, ktoré vystriedalo až 16 rôznych vlastníkov! Alfa Romeo 159 ich mala 15 a BMW radu 1 celkovo 14. Podľa expertov neustála zmena majiteľov často signalizuje vážnu, neriešiteľnú poruchu, ktorej sa chcel každý rýchlo zbaviť.

Čo sa týka cestovania, najviac krajín vystriedalo BMW X5, ktoré bolo registrované až v 6 štátoch. Päť krajín prešli modely BMW radu 3, BMW radu 5, Porsche 911 Carrera S, Volkswagen Sharan a Škoda Superb.

Špekulantom nahrávajú do karát prísne zákony v Nemecku

Ako je možné, že podvodníkom tieto triky tak ľahko prechádzajú? Problémom je slabé zdieľanie dát medzi európskymi krajinami. Napríklad Nemecko, odkiaľ sa na Slovensko ročne dovezú tisíce áut, kvôli ochrane osobných údajov striktne odmieta zdieľať informácie o vozidlách s inými štátmi.

Akonáhle sa nemecké auto vyvezie za hranice, jeho minulosť sa pre bežného človeka vymaže a zostane zamknutá v nemeckých databázach. Pre špekulantov je to ideálne prostredie na to, aby zatajili búračky, stočili kilometre a zo starého vraku urobili na slovenskom trhu „leštenku po nemeckom dôchodcovi“. Kupujúcim preto zostáva jediné – dôkladná preventívna kontrola pred podpisom zmluvy.

Veľký deň v živote moderátora Martina Nikodýma: Svadba!
Volkswagen Golf R - ostrý spoločník do snehu i k moru
V Bratislave sprístupnili stovky veteránov, skončila sa FIVA Rally
Šokujúce odhalenie o jazdenkách na Slovensku: Stočené o 290-tisíc kilometrov, 16 majiteľov či Audi s 26 nehodami!
AKTUÁLNE Havária potrubia odstavila vodu v mestskej štvrti v Bratislave: Prvé informácie
Fico vybuchol: Kopol si do médií aj opozície, štipľavo si podal Šimečkovu rodinu! Spomenul aj tretiu svetovú vojnu
Aktuálne: Havária na vodovodnej sieti v meste! Obľúbená štvrť je bez vody, zasahujú vodári
FOTO Najkrajšia ozdoba futbalových majstrovstiev: Tieto sexi fanúšičky pobláznili celý svet, radosť pozerať!
Šokujúce slová lekárky: Putin má za sebou plastiky! TOTO majú byť dôkazy
Hrozba celosvetovej epidémie? V Sao Paule izolovali pacienta s príznakmi obávanej eboly
V nočnom klube sa strhla brutálna masová BITKA! VIDEO Lietali fľaše aj päste ako v ringu
V známej chlapčenskej skupine ho nechceli: Dnes je z neho slávny herec!
Hviezda Extrémnych premien na dne: Schudla 60 kíl a potom... boj o život
Hollywoodsky kanibal a sexuálny predátor je po 5 rokoch späť: Neudržiavaný, zarastený, na nepoznanie!
Vincze hosťom politickej diskusie: Má v pláne riešiť... To nemyslí vážne?!
Vedci objavili nový spôsob, ako čítať džungľu: Obyčajná pôda a voda im prezradia viac, než čakali!
Môže sa penis zmenšiť? Lekári vysvetľujú, čo je mýtus a čo realita: Každopádne, MÔŽE
Prvé príznaky Alzheimerovej choroby sa môžu objaviť už oveľa skôr! Vedci upozorňujú na DVA varovné signály
Vedci sledujú desivý jav v európskych lesoch: Najprv prestanú dýchať, potom prichádza pomalý koniec
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
Ferrari predstavilo prvé elektrické auto za viac než pol milióna eur. Internet sa mu vysmieva! (foto)
Škandál pred MS vo futbale: FIFA vyšetrujú v USA kvôli astronomickým cenám lístkov a klamaniu fanúšikov (foto)
Spoznáte európske dovolenkové destinácie podľa jednej fotky? Otestujte sa! (kvíz)
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!

MS V HOKEJI 2026 Nevídaný skrat Kanady! Čistý výbuch v druhej tretine a Fíni sú vo finále
PSG je kráľom Ligy majstrov! V dokonalej dráme zničil nádej Arsenalu na sezónu snov
Obrovský šok pre Slovensko! Naplnil sa najhorší scenár, aký si nikto absolútne neprial
Také niečo NHL nezažila od roku 1993: Slafkovský si s Montrealom postupne kráča po Stanley Cup
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Najväčšia chyba pri pýtaní si vyššieho platu? Robí ju skoro každý a ničí vám šance na úspech
Kedy sa vám ako uchádzačovi oplatí hľadať prácu cez personálnu agentúru?
Pracovné benefity, ktoré v skutočnosti skoro vôbec nevyužívame: Čo firmy ponúkajú a čo ľudia reálne chcú?
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Čo spracovať v máji do zásoby na leto
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Vieš, prečo ti Wi-Fi router stále bliká? Toto prezrádza blikanie kontroliek o stave tvojho internetu
Populárna anti-aging kombinácia liekov spôsobila vážne poškodenie mozgu myší. Vedci teraz varujú pred rizikom, ktoré sa doteraz prehliadalo
Newton položil základy gravitácie pred viac než 340 rokmi. Fyzikom však stále nesedí jedno číslo, na ktorom stojí celý vesmír
VIDEO: Ukrajinci oslepili ruskú S-300. Dron RAM II zničil 5N63S, citlivý prvok batérie, ktorý sa nahrádza veľmi ťažko
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka

Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Horoskop príťažlivosti: Čím sú jednotlivé znamenia sexy bez toho, aby sa snažili?
