Šokujúce odhalenie o jazdenkách na Slovensku: Stočené o 290-tisíc kilometrov, 16 majiteľov či Audi s 26 nehodami!

BRATISLAVA – Kúpa ojazdeného automobilu je pre mnohých Slovákov čistá lotéria. Ak si nedáte pozor, namiesto vysnívaného vozidla si domov môžete priviesť predražený vrak s kriminálnou minulosťou. Najnovšia analýza dát spoločnosti carVertical za rok 2025 odhalila na slovenskom trhu s jazdenkami priam neuveriteľné extrémy. Autá, ktoré omladli o státisíce kilometrov, desiatky poškodení na jednom vozidle či autá, ktoré striedajú majiteľov ako na bežiacom páse, sú u nás krutou realitou.
Spoločnosť carVertical, ktorá sa špecializuje na overovanie histórie vozidiel, sa vo svojom najnovšom prieskume zamerala na tie najextrémnejšie prípady, ktoré sa minulý rok podarilo na slovenskom trhu odhaliť. Výsledky jasne ukazujú, že vynaliezavosť špekulantov nepozná hranice.
Stočené kilometre sú na sekundárnom trhu stále obrovským hitom. Predajcovia sa takto snažia umelo zvýšiť atraktivitu starších vozidiel a dôverčivých kupujúcich oberajú o tisíce eur. Absolútnym kráľom podvodov sa na Slovensku stal Lexus LS. Pri tomto modeli sa počet najazdených kilometrov upravoval v priemere o šialených 290 000 kilometrov!
V tesnom závese skončili dodávky Mercedes-Benz Sprinter (v priemere stočené o 280 000 km) a luxusný Mercedes-Benz triedy SL (stočený o 227 000 km). Podvodom tak čelia najmä záujemcovia o drahšie modely.
Audi s 26 poškodeniami a Ferrari so škodou za 165-tisíc eur
To, že auto malo menšiu škodovú udalosť, je bežné. No na Slovensku jazdí jedno Audi A6, ktoré má v registrom zapísaných neuveriteľných 26 záznamov o poškodení! Hneď za ním sa umiestnili modely Mercedes-Benz GLE a Volkswagen Passat, ktoré mali na konte zhodne po 20 poškodení.
Poisťovne na Slovensku preplácali aj astronomické škody. Najvyššiu celkovú hodnotu havárie zaznamenalo luxusné Ferrari California, kde sa škoda vyšplhala na závratných 165 000 eur. Nasleduje spomínané Audi A6 so škodou 95 000 eur a Ferrari F12 Berlinetta s poškodením za 85 000 eur.
„Ak hodnota škody na vozidle dosahuje desiatky alebo stovky tisíc eur, mali by ste sa mu vyhnúť oblúkom alebo ho aspoň vziať do autorizovaného servisu na dôkladnú kontrolu. V opačnom prípade sa kúpa môže zmeniť na nočnú moru,“ varuje automobilový expert carVertical Matas Buzelis.
Auto, ktoré malo 16 majiteľov a precestovalo pol Európy
Veľkým varovným prstom pri kúpe by mala byť aj prílišná fluktuácia majiteľov či krajín registrácie. Rekordérom na Slovensku sa stalo Audi A4, ktoré vystriedalo až 16 rôznych vlastníkov! Alfa Romeo 159 ich mala 15 a BMW radu 1 celkovo 14. Podľa expertov neustála zmena majiteľov často signalizuje vážnu, neriešiteľnú poruchu, ktorej sa chcel každý rýchlo zbaviť.
Čo sa týka cestovania, najviac krajín vystriedalo BMW X5, ktoré bolo registrované až v 6 štátoch. Päť krajín prešli modely BMW radu 3, BMW radu 5, Porsche 911 Carrera S, Volkswagen Sharan a Škoda Superb.
Špekulantom nahrávajú do karát prísne zákony v Nemecku
Ako je možné, že podvodníkom tieto triky tak ľahko prechádzajú? Problémom je slabé zdieľanie dát medzi európskymi krajinami. Napríklad Nemecko, odkiaľ sa na Slovensko ročne dovezú tisíce áut, kvôli ochrane osobných údajov striktne odmieta zdieľať informácie o vozidlách s inými štátmi.
Akonáhle sa nemecké auto vyvezie za hranice, jeho minulosť sa pre bežného človeka vymaže a zostane zamknutá v nemeckých databázach. Pre špekulantov je to ideálne prostredie na to, aby zatajili búračky, stočili kilometre a zo starého vraku urobili na slovenskom trhu „leštenku po nemeckom dôchodcovi“. Kupujúcim preto zostáva jediné – dôkladná preventívna kontrola pred podpisom zmluvy.