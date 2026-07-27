Od ochrany pred slnkom po dokonalé nechty: Leto s novinkami Dermacol

Leto je časom, keď venujeme starostlivosti o seba o niečo viac pozornosti - či už ide o ochranu pred slnkom, sviežosť počas horúcich dní, alebo dokonalý detail v podobe upravených nechtov. Značka Dermacol na túto potrebu reaguje hneď piatimi novinkami, ktoré spolu pokrývajú starostlivosť o telo, tvár aj nechty. Od spoľahlivej ochrany proti poteniu cez rozmanité vône sprchovacích gélov až po tónovací krém s vysokým SPF faktorom, vodoodolnú riasenku a rozšírenú kolekciu lakov na nechty - každý si tak nájde niečo, čo mu uľahčí letnú rutinu.
Dermacol krémový 48h antiperspirant
Nový rad 48 – hodinových krémových antiperspirantov spája spoľahlivú ochranu proti potu s ošetrujúcimi účinkami. Ľahká textúra sa rýchlo vstrebáva, nelepí a vďaka upokojujúcemu komplexu Biophytex™ pomáha zmierňovať podráždenie pokožky - ideálne aj ako SOS pomocník po holení.
Dermacol 48h antiperspirant Rose garden
Jemný krémový antiperspirant s kvetinovou vôňou inšpirovanou rozkvitnutou ružovou záhradou. Rose Garden spája jemné ružové tóny s ľahkosťou čerstvo rozkvitnutých kvetov a je ideálny aj po holení, kedy pokožke dodáva pocit pohodlia a upokojenia.
50 ml za 5,99 EUR
Dermacol 48h antiperspirant Sea wave
Osviežujúci krémový antiperspirant s vôňou morského vzduchu a pocitom čistoty po celý deň. Variant Sea Wave osloví všetkých, ktorí uprednostňujú ľahké, energické a svieže vône. Je ideálnym spoločníkom pre aktívny životný štýl a dni plné pohybu.
50 ml za 5,99 EUR
Dermacol 48h antiperspirant Diamond Clear
Krémový antiperspirant na každodennú ochranu proti poteniu a zápachu s jemnou, čistou vôňou. Diamond Clear je ideálnou voľbou pre milovníkov minimalistickej starostlivosti. Neruší vôňu parfumu ani obľúbenej telovej kozmetiky a poskytuje pocit pohodlia a sviežosti od rána až do večera.
50 ml za 5,99 EUR
Dermacol Aroma Moment sprchovacie gély
Sprchovacie gély Dermacol Aroma Moment vás prenesú do pestrého sveta vôní. Od šťavnatých ovocných tónov cez svieži zelený čaj až po sladké gurmánske kompozície, vyvinuté priamo vo vývojových laboratóriách Dermacol. Vegánske zloženie sprchovacích gélov s ingredienciami rastlinného pôvodu šetrne čistí pokožku, pomáha udržiavať jej hydratáciu a zanecháva ju jemnú, sviežu a dlhodobo voňavú. Vybrať si môžete z viacerých druhov napríklad Božská černica, ktorá so sebou prináša šťavnatú vôňu čerstvo nazbieraných černíc pripomína bezstarostné letné dni strávené v prírode. Kanadská čučoriedka so sebou prináša očarujúcu vôňu zrelých kanadských čučoriedok navodzuje pocit pohody a uvoľnenia. Sprchovací gél Hey Matcha má sviežu vôňu zeleného čaju inšpirovanú japonskou tradíciou, ktorá prebúdza zmysly a dodáva pocit energie. Poľská krovka a jej nezameniteľná vôňa tradičných poľských karameliek prináša príjemnú dávku nostalgie a sladkého potešenia. Sprchovací gél Sicílska pistácia patrí medzi najobľúbenejšie vonné trendy súčasnosti. Hrejivá vôňa sicílskej pistácie očarí jemne sladkými a krémovými tónmi exotických orechov.
250 ml za 2,69 EUR
Dermacol CC Sun Shield
Dermacol prichádza s anti-aging tónovacím krémom CC Sun Shield SPF 50, ktorý spája výhody dekoratívnej a ošetrujúcej kozmetiky v jednom kroku. Prirodzene zjednocuje tón pleti a zároveň ju vďaka kyseline hyalurónovej, výťažkom z morských rias a vitamínu E chráni a hydratuje po celý deň.
CC Sun Shield je vhodný pre všetky typy pleti a je dostupný v troch odtieňoch. Moderné UV filtre poskytujú spoľahlivú ochranu pleti po celý deň, neobsahujú octocrylén (bežne používaný chemický UV filter) a sú šetrnejšie ku koralom aj morským ekosystémom.
30 ml za 11,99 EUR
Dermacol Vodoodolná riasenka Just Mascara Waterproof
Dermacol Just Mascara Waterproof je ideálnou voľbou pre dni, keď potrebujete mať istotu bezchybného líčenia v každej situácii.
Vodoodolné zloženie odoláva vlhkosti, potu aj dažďu. Pružná silikónová kefka precízne oddelí každú riasu a zabezpečí rovnomerné zvýraznenie intenzívnou čiernou farbou. Zloženie obohatené o ricínový olej a prírodné vosky navyše riasy vyživuje a stará sa o ne. Výsledkom sú dokonale definované riasy bez žmolkov, zlepenia a rozmazania.
12,6 ml za 7,99 €
Dermacol Dlhotrvajúci lak na nechty 5 Day Stay Aura
Nová kolekcia 5 Day Stay Aura predstavuje päť fascinujúcich odtieňov s holografickými pigmentmi, ktoré po zaschnutí vytvárajú mimoriadne odolný film. Klinické testy potvrdili, že lak vydrží v perfektnom stave až 5 dní aj bez použitia základného a ochranného laku.
Pre intenzívnejší efekt je možné naniesť dve vrstvy, prípadne jednu vrstvu použiť ako holografický top coat na oživenie obľúbeného odtieňa. Výsledkom sú elegantné, žiarivé a dlhodobo upravené nechty s luxusným holografickým finišom.
11 ml za 3,95 EUR
Dermacol SOS Ochranný lak na nechty SPF 50+
Nový SOS Ochranný lak na nechty SPF 50+ prináša revolučné riešenie v podobe veľmi vysokej UV ochrany.
Vďaka technológii UVA/UVB Guard a antioxidantom z morských rias vytvára na povrchu nechtov neviditeľný ochranný štít. Zároveň posilňuje nechtovú platničku, zlepšuje jej štruktúru a zanecháva nechty prirodzene upravené. Jemný telový odtieň pôsobí elegantne samostatne aj ako podklad pod farebný lak.
11 ml za 3,99 EUR
Dermacol SOS Zlupovacia maska na nechty
Nová SOS zlupovacia maska na nechty pôsobí ako rýchla pomoc najmä po nanesení UV gélových lakov alebo pri dlhodobom namáhaní nechtov.
Inovatívne zloženie na vodnej báze s rastlinným kolagénom a citrónovým extraktom hlboko hydratuje, vyživuje a vyhladzuje povrch nechtov. Po zaschnutí sa maska dá jednoducho zlúpnuť bez použitia odlakovača, čo z nej robí pohodlnú domácu kúru inšpirovanú starostlivosťou o pleť.
11 ml za 5,19 EUR
Dermacol SOS Lak na nechty s bieliacim účinkom
Zažltnuté nechty môžu byť minulosťou vďaka novému laku na nechty SOS s bieliacim efektom. Jeho špeciálne zloženie využíva optické neutralizátory a reflexné častice, ktoré okamžite rozjasňujú nechty a zjednocujú ich odtieň.
Lak zároveň vyhladzuje povrch, maskuje drobné nedokonalosti a vďaka citrónovému extraktu podporuje zdravý a svieži vzhľad nechtov.
11 ml za 3,99 EUR
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