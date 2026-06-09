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Myslíte si, že ústnu vodu používate správne? Zubár varuje pred 5 chybami, ktoré môžu poškodiť zuby aj ďasná

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

Ústna voda patrí do kúpeľne miliónov ľudí. Odborníci však upozorňujú, že nesprávne používanie môže narobiť viac škody než úžitku. Niektoré chyby môžu viesť k žltším zubom, premnoženiu kvasiniek v ústach či problémom s ďasnami.

Mnohí ľudia považujú ústnu vodu za neoddeliteľnú súčasť každodennej hygieny. Pomáha osviežiť dych, znižovať množstvo baktérií v ústach a môže prispieť k lepšiemu zdraviu zubov a ďasien. Podľa zubárov však veľká časť ľudí robí pri jej používaní chyby, ktoré znižujú jej účinnosť alebo môžu viesť k nepríjemným zdravotným problémom.

Chyba číslo 1: Ústna voda hneď po umytí zubov

Mnohí si po vyčistení zubov automaticky vypláchnu ústa ústnou vodou. Podľa odborníkov však nejde o ideálny postup.

Myslíte si, že ústnu
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Zubná pasta obsahuje fluorid, ktorý po čistení zostáva na povrchu zubov a pomáha chrániť sklovinu. Ak si človek bezprostredne po čistení vypláchne ústa ústnou vodou, môže časť fluoridu zmyť a pripraviť sa o jeho ochranný účinok. Zubári preto odporúčajú používať ústnu vodu v inom čase dňa alebo ešte pred čistením zubov.

Chyba číslo 2: Jedlo alebo nápoj hneď po použití

Ak si po použití ústnej vody dáte kávu, raňajky alebo pohár vody, môžete znížiť jej účinok.
Odborníci odporúčajú počkať aspoň 30 minút, aby mali aktívne látky dostatok času pôsobiť. Platí to najmä pri fluoridových ústnych vodách, ktoré majú pomáhať chrániť zuby pred kazom.

Chyba číslo 3: Príliš časté používanie

Viac neznamená vždy lepšie.Niektorí ľudia používajú ústnu vodu niekoľkokrát denne v snahe odstrániť zápach z úst alebo dosiahnuť pocit dokonalej čistoty. Nadmerné používanie, najmä pri prípravkoch obsahujúcich alkohol, však môže narušiť prirodzenú rovnováhu baktérií v ústnej dutine. To môže viesť k suchu v ústach alebo zvýšiť riziko vzniku ústnej kandidózy, známej aj ako soor.

Myslíte si, že ústnu
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

V posledných rokoch sa objavili aj štúdie skúmajúce možnú súvislosť medzi niektorými alkoholovými ústnymi vodami a vyšším rizikom niektorých druhov rakoviny. Odborníci však zdôrazňujú, že dôkazy zatiaľ nie sú jednoznačné a priamy vzťah nebol spoľahlivo potvrdený.

Chyba číslo 4: Výber nesprávnej ústnej vody

Nie všetky ústne vody sú rovnaké. Niektoré slúžia najmä na prekrytie zápachu z úst a poskytujú krátkodobý pocit sviežosti. Iné obsahujú fluorid, antibakteriálne látky alebo zložky určené na ochranu ďasien a zubov. Ak má človek problémy s kazivosťou zubov alebo zápalmi ďasien, mal by si vyberať terapeutické prípravky a nie iba kozmetické produkty na osvieženie dychu.

Chyba číslo 5: Ignorovanie návodu

Niektoré špeciálne ústne vody obsahujú účinné látky, ktoré sa nemajú používať dlhodobo. Príkladom je chlorhexidín, ktorý zubári často odporúčajú pri zápaloch ďasien. Pri dlhšom používaní však môže spôsobovať dočasné sfarbenie zubov do žlta alebo hneda. Hoci ide o reverzibilný stav, odborníci odporúčajú dodržiavať pokyny výrobcu a liečbu konzultovať so stomatológom.

Myslíte si, že ústnu
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: Getty Images)

Ako si vybrať správnu ústnu vodu?

Podľa zubárov závisí výber od konkrétnych potrieb.

●    Pri zvýšenom riziku zubného kazu sú vhodné fluoridové ústne vody.
●    Pri problémoch s ďasnami môžu pomôcť antibakteriálne prípravky.
●    Pri suchosti v ústach sa odporúčajú špeciálne produkty bez alkoholu.

Odborníci zároveň pripomínajú, že ústna voda nikdy nenahradí pravidelné čistenie zubov a používanie dentálnej nite. Slúži len ako doplnok správnej ústnej hygieny. Práve kombinácia týchto návykov je podľa nich najlepšou cestou k zdravému úsmevu.

Viac o téme: ExpertZdravieZubyRady a tipyĎasnáústna voda
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