Horná Nitra čaká na rozhodnutie: Raši žiada okamžité kroky

BRATISLAVA/PRIEVIDZA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Príslušnú komisiu a monitorovací výbor bude žiadať, aby sa výzvou zaoberali a rešpektovali priority z Fondu na spravodlivú transformáciu. Uviedol to v pondelok v Bratislave po stretnutí so zástupcami samospráv hornej Nitry.
Šéf parlamentu stretnutím podľa svojich slov reagoval na otvorený list samospráv, ktoré opätovne upozornili, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR napriek prísľubu nevyhlásilo druhú výzvu na podporu bezemisnej dopravy „Samosprávy deklarovali, že sú pripravené čerpať finančné prostriedky na elektrobusy alebo vodíkové autobusy, že stihnú verejné obstarávanie, implementáciu eurofondov, ale hlavne, že tieto peniaze pôjdu na to, čo považujú samy za prioritu,“ vyhlásil Raši. Pripomenul, že MIRRI oznámilo, že vyhlási výzvu na nabíjacie stanice, ktorá je podľa neho tiež dôležitá, ale nie je prioritou pre samosprávy.
Raši deklaroval, že aj na základe tohto stretnutia a na základe požiadaviek krajov, miest a obcí oficiálne požiada príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, aby zasadli a prediskutovali to, ako má byť výzva pripravená a aké majú byť jej podmienky. „Ale hlavne, aby rešpektovali to, že peniaze pre kraje, ktoré sú vo Fonde na spravodlivú transformáciu, sú určené na projekty a na priority, ktoré si samy definovali,“ doplnil.
Primátorka Prievidze Katarína Macháčková podotkla, že jasne zaznel prísľub, že výzvy budú vyhlasované podľa potrieb regiónov, čo sa nedeje. „My sme pripravení a nevieme skutočne, aký je ten pravý dôvod, prečo takáto výzva vypísaná nie je,“ zdôraznila Macháčková a zároveň za samosprávy vyzvala vedenie MIRRI, aby splnilo svoje sľuby, počúvalo obyvateľov a nemenilo výzvy bez toho, že by to odkonzultovalo.
SAD Prievidza a mesto Partizánske chcú nakúpiť bezemisné autobusy, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) autobusy na vodíkový pohon, uviedol primátor Partizánskeho a podpredseda TSK Jozef Božik. Pripomenul, že aj zákon stanovil ako prioritu mať isté percento autobusov v rámci mestskej hromadnej a prímestskej dopravy bezemisných alebo nízkoemisných.
Združenie dopravných podnikov podľa jeho tajomníka Mareka Modranského považuje oprávnenosť výzvy za podstatnú. „V prípade, že chceme budovať v dotknutých oblastiach podmienky pre zdravší život, tak investovanie do verejnej dopravy považujeme za jedno z najúčinnejších opatrení, ktoré sa odzrkadľuje na každodennej potrebe ľudí v týchto regiónoch,“ podotkol Modranský. Deklaroval, že dopravcovia sú na výzvu pripravení.
Opozícia to celé považuje za absurdné
MIRRI SR pre TASR ešte 17. júla reagovalo, že rešpektuje právo samospráv prezentovať svoje požiadavky a bude sa nimi zaoberať, dôvody nevyhlásenia novej výzvy na podporu verejnej osobnej dopravy však zástupcom samospráv už viackrát vysvetlilo. Výzvu na nabíjaciu infraštruktúru označil rezort za potrebnú a deklaroval, že výzvy bude vyhlasovať tak, aby čo najefektívnejšie podporovali transformáciu regiónov a zároveň zabezpečili maximálne využitie finančných prostriedkov z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Predsedníčka strany Za ľudí a bývalá ministerka investícií Veronika Remišová považuje za absurdné, keď predseda parlamentu verejne vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), aby prestal svojimi rozhodnutiami poškodzovať hornú Nitru namiesto toho, aby žiadal odvolanie príslušného ministra alebo to riešil na koaličnej rade. Remišová podľa svojich slov vyrokovala pre tento región s Európskou komisiou viac ako 440 miliónov eur. Tvrdí, že za jej pôsobenia pripravili Program Slovensko tak, aby horná Nitra po ukončení ťažby uhlia získala nové pracovné príležitosti, modernejšiu infraštruktúru a čistejšiu verejnú dopravu.
„Problémom dnes nie je nedostatok zdrojov, ale neschopnosť Ficovej vlády pokračovať v pripravených riešeniach, dodržiavať vlastné sľuby a spolupracovať so samosprávami,“ vyhlásila Remišová a zároveň poukázala na nízke čerpanie fondu a riziko prepadnutia desiatok miliónov eur. Zodpovednosť za situáciu podľa nej musí prevziať premiér Robert Fico (Smer-SD).